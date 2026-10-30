Минпромторг подготовил список из 500 видов металлопродукции для акциза

Минпромторг: В перечень для акциза на импортную сталь вошли 500 видов товаров

Tекст: Вера Басилая

Как рассказал представитель Минпромторга, проект сформирован с учетом консолидированной позиции отрасли в лице ассоциации «Русская сталь».

«Предполагается, что проект перечня будет включать в себя порядка 500 кодов стальной продукции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в том числе листовой, сортовой прокат, трубную продукцию, метизы и металлоконструкции», – передает слова представителя Минпромторга РИА «Новости».

Отмечается, что механизм предлагается распространить исключительно на страны, не входящие в ЕАЭС.

Представитель министерства добавил, что нововведение позволит обеспечить единый подход к регулированию металлургической отрасли на территории Таможенного союза, учитывая действующую загрузку мощностей и исторически сложившуюся логистику.

Ранее статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин пока не получал предложений от Минпромторга по введению акциза на импортную сталь и изменений в Налоговый кодекс ко второму чтению не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о налоге на сверхдоходы горно-металлургических предприятий.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах распространить систему мониторинга для выявления псевдопроизводителей на все группы маркируемых товаров в России.