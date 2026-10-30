В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали россияне

В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали трое россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

ДТП произошло на 95-м километре трассы. Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим песок, сказал собеседник РИА «Новости».

«В результате столкновения автобуса с груженым песком грузовиком погибли три человека, пострадали 25, в том числе иностранцы – трое россиян, итальянец и француз. Состояние туристов стабильное, нескольких из них выпишут из больницы в ближайшие часы», – заявил источник.

Отмечается, что у большинства пострадавших зафиксированы ушибы и порезы, однако некоторые госпитализированы в тяжелом состоянии. По сообщениям местных СМИ, полиция уже задержала водителя грузовика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в двух ДТП в Египте пострадали 32 российских туриста.

В ноябре прошлого года при столкновении автобуса с грузовиком в египетской провинции Красное море погибла россиянка, еще 25 граждан России получили травмы.

Летом 2025 года автобус с туристами из России попал в аварию по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, тогда погибла россиянка и десятки человек пострадали.