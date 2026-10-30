Кассация обязала безработного платить алименты ставшей инвалидом бывшей супруге

Суд обязал безработного мужчину платить алименты бывшей жене-инвалиду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судебная коллегия по гражданским делам отклонила кассационную жалобу ответчика по делу о взыскании алиментов.

Инстанция признала законными выводы апелляционного суда, который взыскал с мужчины алименты в размере одного прожиточного минимума для пенсионеров в Москве с последующей индексацией, передает ТАСС.

В суде пояснили, что нетрудоспособный бывший супруг, который стал таковым до расторжения брака или в течение года после него, имеет право требовать алименты. Истец – маломобильная пенсионерка, инвалид II группы, чья нетрудоспособность наступила в период брака.

Суд первой инстанции ранее отказал женщине в иске, сославшись на ее пенсию и статус безработного у ответчика. Однако апелляционный суд отменил это решение, отметив, что трудоспособный возраст мужчины позволяет ему оказывать материальную поддержку.

«Статус безработного и получение пособия по безработице сами по себе не освобождают от алиментных обязательств, а доказательств, препятствующих уплате алиментов, ответчик не представил», – пояснили в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Пресненский районный суд Москвы отклонил иск об увеличении алиментов на дочь актера Виталия Гогунского. В начале месяца Конституционный суд попросили отложить рассмотрение дела о взыскании алиментов с вратаря Матвея Сафонова. Летом вратарь Матвей Сафонов оспорил в Конституционном суде норму о долевом расчете алиментов.