Глава Nvidia призвал ФРГ создать собственные модели искусственного интеллекта

Handelsblatt: Глава Nvidia призвал Европу снизить зависимость от США в сфере ИИ

Tекст: Мария Иванова

Германии необходимо разработать собственные нейросети или переобучить доступные открытые модели для снижения зависимости в области искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

«Вы просто могли бы скачать открытую модель, например Nemotron, и переобучить ее, используя немецкие знания. По моим оценкам, для этого потребуется десять человек, три месяца и 20 млн долларов», – заявил Хуанг.

По его словам, Европе в целом также необходимо снизить зависимость от зарубежных технологий, в том числе американских. Предприниматель подчеркнул важность адаптации существующих нейросетей или создания новых с нуля, отметив недостаток одной модели на весь континент.

В начале июня Еврокомиссия представила пакет мер для укрепления технологического суверенитета Евросоюза. Инициатива предусматривает поддержку европейских производителей микрочипов, облачных сервисов и компаний в сфере искусственного интеллекта. В ведомстве указали на сохранение значительной зависимости региона от иностранных поставщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

В августе эксперты Oxford Economics спрогнозировали закрепление технологического лидерства США над Европой благодаря высоким темпам инвестиций в этой сфере.

В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей во избежание внешней блокировки передовых алгоритмов.