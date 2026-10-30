Посадившему самолет в поле пилоту Белову повторно предъявили обвинение

В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес

В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.