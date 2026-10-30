Путин передал лидеру Судана дорожную карту по сотрудничеству

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин предложил лидеру Судана выбрать наиболее целесообразные проекты для страны. По его словам, Москва готова сотрудничать в цифровой сфере, здравоохранении, образовании, логистике и промышленности, передает ТАСС.

«Уважаемый господин председатель, мы подготовили такую дорожную карту по этим перспективным, как мы считаем, направлениям. Я бы хотел вам ее передать и просил бы вас, чтобы вы поручили своим помощникам, членам правительства Судана внимательно ее рассмотреть и выбрать то, что вы считаете для себя наиболее интересным и целесообразным для совместной работы», – сказал российский президент.

Путин также предложил Абдель Фаттаху аль-Бурхану обсудить роль России в нормализации обстановки в Судане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел в Москве встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Глава Судана выразил признательность президенту России за помощь в международных форматах и внутри страны.

В четверг Путин заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.