Клиентов Binance предупредили о волне мошенничества после взлома биржи

Клиентов Binance предупредили о мошенниках после кражи 6,3 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Все, что плохое сейчас могло произойти, оно уже произошло. Сейчас будет разбирательство, улучшение и повышение защищенности. Однако на пользователей могут пойти второстепенные атаки: им будут писать письма с предложениями восстановить часть украденных средств. Это будут мошенники, которые попытаются похитить деньги у отдельных пользователей», – сказал Чечулин ТАСС.

Злоумышленники могут начать предлагать помощь с возвратом украденных средств для обмана пользователей.

Эксперт посоветовал клиентам сохранять спокойствие и подчеркнул возможность дальнейшего использования сервиса. Он напомнил об отсутствии абсолютной защиты от уязвимостей в безопасности, добавив, что стопроцентную сохранность средств может гарантировать только хранение наличных денег дома.

Ранее бывший глава Binance Чанпэн Чжао сообщил о вероятной хакерской атаке на платформу. Позднее представители биржи оценили потенциальные убытки от инцидента в 6,3 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance выявила дополнительные точки проникновения в ходе расследования хакерской атаки. Северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor обвинили в краже свыше 6,3 млрд долларов у торговой площадки. Стоимость биткоина и Ethereum замедлила снижение после резкого падения из-за информации об инциденте.