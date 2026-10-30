CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России

Матч прошел в Питтсбурге и завершился со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу «Юты», передает РИА «Новости». Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник «Юты» Михаил Сергачев.
В составе победителей хет-триком отметился Логан Кули. У хозяев отличились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль и Бен Киндел.
Российские нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов провели свои первые матчи после травм. Малкин отдал две результативные передачи, набрав 11 (6+5) очков в 12 матчах сезона. Чинахов отметился одной голевой передачей, увеличив свой счет до 4 (2+2) очков в девяти играх.
Защитник «Юты» Сергачев был признан второй звездой встречи, на его счету 16 (4+12) очков в 14 матчах сезона. В матче также приняли участие российские игроки «Юты» Даниил Бут, Дмитрий Симашев и Артем Дуда, который дебютировал в НХЛ, а также форвард «Питтсбурга» Андрей Кузьменко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота» обыграла «Юту» со счетом 3:1.