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    30 октября 2026, 13:10 • Новости дня

    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности из-за России

    CAS счел необоснованными опасения IIHF по безопасности при отстранении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, которые стали причиной отстранения российских команд от соревнований.

    Об этом говорится в пояснении к вердикту на сайте суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов на участие в турнирах. «Следовательно, апелляция была удовлетворена», – подчеркнули в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Международная федерация хоккея подчинилась решению CAS о возвращении российских команд.

    30 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    @ Christopher Levy/ZUMA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.

    Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.

    Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Российские боксеры выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира

    Российские юниоры взяли пять золотых медалей на чемпионате мира по боксу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная России одержала победу в медальном зачете на юниорском чемпионате мира по боксу в черногорской Будве, завоевав пять золотых наград.

    Российские спортсмены в возрасте от 17 до 18 лет завоевали пять золотых наград на мировом первенстве в черногорской Будве. Сборная России стала победителем медального зачета, передает РИА «Новости».

    На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Голунова в весовой категории до 57 кг, Екатерина Фролова (до 80 кг) и Дарья Антипова (до 75 кг). Среди юношей золото выиграли Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг).

    Серебряные медали турнира достались Екатерине Несветаевой (до 60 кг), Бэлле Зуевой (до 65 кг) и Самире Итониевой в категории свыше 80 кг. Также серебро взяли Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).

    Национальная команда России принимала участие в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре команда из России одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу в Софии. В 2025 году российская сборная по боксу выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае.

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    28 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, передает ТАСС.

    У победителей забитыми голами отметились Анатолий Цимин (4-я минута), Матвей Родионов (13), Егор Люсин (21) и Матвей Абдулхаликов (28).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу победила команду Турции со счетом 4:1.

    Российская команда обыграла Афганистан со счетом 8:0.

    В субботу сборная России одержала крупную победу над командой Судана.

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    29 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет проиграла команде Перу на фестивале ФИФА

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет уступила команде Перу в матче полуфинала плей-офф за 17–32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Основное время матча завершилось со счетом 3:3, передает ТАСС. В серии пенальти перуанцы оказались точнее – 5:4. Последним соперником российской команды на турнире станет сборная Боснии и Герцеговины, встреча пройдет 30 октября.

    Матчи фестиваля проводятся в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская команда впервые с 2022 года принимает участие в турнире ФИФА под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сборная России до 15 лет обыграла команду Камеруна со счетом 9:2 в матче четвертьфинала плей-офф фестиваля ФИФА.

    В среду российская юношеская сборная проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф.

    В понедельник сборная России до 15 лет одержала победу над командой Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

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    29 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей

    Безголевая серия Александра Овечкина в НХЛ достигла шести матчей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

    В ночь на четверг по московскому времени «Вашингтон» на домашней арене обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2, однако 41-летний россиянин не смог отличиться, передает ТАСС.

    Текущая серия хоккеиста без заброшенных шайб продолжается с 14 октября, когда прошел матч против «Каролины». Худшим результатом в карьере игрока остаются 14 встреч без голов в регулярном чемпионате в 2023 году, а в прошлом сезоне самая длинная подобная серия составила девять игр.

    В составе «Филадельфии» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» находится на четвертом месте, тогда как «Филадельфия» занимает последнюю строчку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов были внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.

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    28 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Юту»

    Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Юту» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота» обыграла «Юту» со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов и Максим Шабанов. У «Юты» шайбу забросил Логан Кули, передает ТАСС.

    Капризов также отметился голевой передачей. В 14 матчах сезона российский форвард забросил 14 шайб и сохраняет лидерство в снайперской гонке НХЛ, на его счету также девять голевых пасов. Шабанов в текущем сезоне набрал девять очков (четыре гола и пять передач) в 13 играх.

    Результативной передачей также отметился защитник «Юты» Михаил Сергачев, в 13 играх сезона он набрал 15 очков (три гола и 12 передач). Нападающие «Миннесоты» Данила Юров и Яков Тренин, а также защитник «Юты» Дмитрий Симашев очков не набрали.

    «Миннесота» и «Юта» выступают в Центральном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Миннесота» после 14 матчей набрала 20 очков, у «Юты» 16 очков после 13 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Юта» на выезде сыграет с «Питтсбургом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в победном гостевом матче против «Ванкувер Кэнакс».

    В воскресенье он отличился в игре против «Сиэтл Кракен».

    Ранее российский форвард вошел в тройку лучших игроков НХЛ.

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    28 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Голкипер Кочетков повторил рекорд «Каролины» по числу побед подряд

    Вратарь Кочетков повторил рекорд «Каролины» по победам подряд в НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков одержал восьмую победу подряд со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив исторический рекорд клуба.

    «Каролина» на своем льду обыграла «Бостон» со счетом 2:1, передает ТАСС.

    Вратарь хозяев отразил 14 бросков. 27-летний россиянин пока не проигрывает со старта чемпионата, повторив достижение датчанина Фредерика Андерсена, одержавшего восемь побед подряд в сезоне-2021/22.

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал седьмой голевой пас в сезоне. В свою очередь вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов в победном гостевом матче с «Нэшвиллом» отразил 20 бросков и вышел на восьмое место среди голкиперов клуба по количеству выигранных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нападающий Иван Демидов и защитник Александр Никишин вошли в символическую команду лучших новичков сезона Национальной хоккейной лиги.

    Россиянин Андрей Василевский удостоился звания лучшего вратаря регулярного чемпионата.

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    29 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Россиянка Танделова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

    Россиянка Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в Астане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В поединке за третье место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над представительницей Нигерии Эстер Колаволе. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянки, передает РИА «Новости».

    Ранее 23-летняя спортсменка уже становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2025 году, а также выигрывала серебро чемпионата Европы в 2026 году.

    Соревнования в Астане завершатся 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в международных турнирах без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Во вторник бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане.

    В начале месяца женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

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    29 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

    Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Камеруна со счетом 9:2 в матче 1/4 финала плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

    Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

    В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

    В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.

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    29 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Рейс с российскими спортсменами вылетел на юношескую Олимпиаду с задержкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет с юными российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, сообщают информационные агентства.

    Рейс с российскими олимпийцами вылетел из Москвы с более чем восьмичасовой задержкой, передает ТАСС.

    Вылет самолета российских спортсменов в Стамбул был перенесен из-за задержки рейсов в аэропорту, в связи с чем также была изменена логистика по дальнейшему вылету в Дакар.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под флагом и с гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца вылет сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира из московского аэропорта Внуково задержали на семь часов. В прошлом месяце российская делегация начала подготовку к выступлению на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    30 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Овечкин не забросил шайбу в седьмом матче НХЛ подряд

    Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в седьмом матче НХЛ подряд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

    «Вашингтон» одержал победу в гостях над «Нэшвиллом» со счетом 4:3, передает ТАСС.

    Нынешняя безголевая серия россиянина продолжается с матча против «Каролины» 13 октября.

    Ранее антирекордная серия без голов в карьере Овечкина составила 14 матчей – с 22 ноября по 20 декабря 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг капитан и нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел поразить ворота соперников в шестом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

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    30 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    «Питтсбург» с Малкиным уступил «Юте» в овертайме матча НХЛ

    Малкин и Чинахов набрали очки в первом матче после травм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты Джаз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Матч прошел в Питтсбурге и завершился со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу «Юты», передает РИА «Новости». Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник «Юты» Михаил Сергачев.

    В составе победителей хет-триком отметился Логан Кули. У хозяев отличились Эрик Карлссон, Рикард Ракелль и Бен Киндел.

    Российские нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов провели свои первые матчи после травм. Малкин отдал две результативные передачи, набрав 11 (6+5) очков в 12 матчах сезона. Чинахов отметился одной голевой передачей, увеличив свой счет до 4 (2+2) очков в девяти играх.

    Защитник «Юты» Сергачев был признан второй звездой встречи, на его счету 16 (4+12) очков в 14 матчах сезона. В матче также приняли участие российские игроки «Юты» Даниил Бут, Дмитрий Симашев и Артем Дуда, который дебютировал в НХЛ, а также форвард «Питтсбурга» Андрей Кузьменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

    Российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота» обыграла «Юту» со счетом 3:1.

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    30 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский хоккейный союз (CSLH) выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам и заявил, что не изменит свою позицию по этому вопросу.

    «CSLH крайне неприятно удивлен решением CAS. В настоящее время мы подробно анализируем его, а также практические и правовые последствия. Однако само решение CAS автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея в отношении участия российских национальных команд, равно как и чешскую правовую и институциональную базу», – говорится в заявлении на сайте союза, которое приводит РИА «Новости».

    В пятницу CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в соревнованиях, включая женский юниорский чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 8 по 16 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу CAS счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, из-за которых российские команды были отстранены от соревнований.

    IIHF сообщила о намерении в срочном порядке рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным турнирам.

    Председатель правления Хоккейного союза Германии (DEB) Франк Лутц выступил против возвращения сборных России на турниры IIHF.

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    30 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам положило конец дискриминации в мировом хоккее.

    «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

    По словам министра, IIHF публично признала вердикт суда, и теперь организации предстоит кропотливая работа по пересмотру календаря турниров. Он подчеркнул, что ведомство продолжает юридическую операцию для возвращения всех российских атлетов на мировую арену с государственным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности на турнирах с участием россиян.

    Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России. Чешский хоккейный союз также отказался менять свою позицию по вопросу допуска российских команд.

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