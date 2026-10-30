Путин встретился с главой Суверенного совета Судана

Путин провел встречу с председателем Суверенного совета Судана

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российского государства во время саммита подчеркнул искреннюю заинтересованность Москвы в развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с африканскими странами, передает РИА «Новости».

Ранее аль-Бурхан заявил о готовности развивать культурные и научные связи двух стран. Он пообещал поддерживать действующие учреждения, в том числе Центр изучения суданской цивилизации в РГГУ.

В 2026 году Россия и Судан отмечают 70 лет со дня установления дипломатических отношений. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в международных форматах и внутри страны.

В четверг Путин заявил о достижении участниками саммита Россия – Африка практически всех поставленных задач.

В тот же день глава государства назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.