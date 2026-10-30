Совбез: Британия стала абсолютным чемпионом по попыткам сеять рознь в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Конечно, абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную, межконфессиональную рознь в России является островное государство со столицей в Лондоне, которое на протяжении, наверное, всей нашей истории пыталось всяческими способами ослабить нашу страну», – заявил Шевцов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Британия пыталась поддерживать государства, с которыми воевала Россия, а также финансировать иммиграцию и оппозицию. По словам Шевцова, некоторые историки связывают британских послов с убийством императора Павла I и Февральской революцией 1917 года.

Замсекретаря Совбеза добавил, что политика «разделяй и властвуй» присуща британцам со времен Римской империи, и это ощутили на себе многие страны-колонии. В качестве примера он привел разделение Индии в 1947 году, последствия которого ощущаются до сих пор в кашмирском конфликте.

Шевцов подчеркнул, что британцы совершали множество действий ради сохранения своего влияния и статуса сверхдержавы, которым они сейчас не обладают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник указал на сохраняющийся у Лондона страх перед Москвой из-за реакции на учебные стрельбы российского корабля.

Также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов назвал совместные учения ядерных сил России и Белоруссии отрезвляющими для стран ЕС.

Кроме того, посольство России в Великобритании осудило планы Лондона по милитаризации Арктики.