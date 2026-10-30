В Кремле выразили сожаление из-за гибели людей при разминировании в Алешках

Песков выразил сожаление из-за гибели двух человек при разминировании в Алешках

Tекст: Вера Басилая

«Узнали, что два человека погибли при разминировании в ходе гуманитарной операции. Это, конечно, вызывает сожаление», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что сапер и еще один человек погибли при разминировании путей для обеспечения безопасного проезда гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.

Российский омбудсмен и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в город для координации гуманитарной миссии.

Сапер и еще один человек погибли в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии.