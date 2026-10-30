Семье ошибочно подозреваемого в убийствах на Алтае присудили 1,2 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Огласили резолютивную вводную часть. Присудили жене Анисимова 600 тыс. [рублей] и 600 тыс. детям в равных долях – то есть по 200 тыс. каждому», – заявил Олексюк ТАСС.

Изначально семья требовала 70 млн рублей. По словам адвоката, деньги будут взысканы из казны РФ, распорядителем которых является СК.

В 2000 году Анисимова считали главным подозреваемым в серии исчезновений и убийств абитуриенток Алтайского государственного технического университета в Барнауле. В октябре его задержали. Сначала он отрицал свою вину, но позже оформил явку с повинной, заявив о причастности к пяти убийствам из корыстных побуждений. Впоследствии во время следственного эксперимента он совершил самоубийство.

В 2024 году, после расследования дела настоящего убийцы 11 девушек Виталия Манишина, СК сообщил о реабилитации Анисимова. Манишин был задержан в мае 2023 года за убийство 17-летней девушки в 1989 году; в ходе следствия выяснилось, что он причастен еще к 10 убийствам в 1999 и 2000 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе осужденный на 25 лет за убийство 11 женщин на Алтае Виталий Манишин заявил о своей невиновности. В октябре прошлого года суд признал Виталия Манишина виновным. В августе прошлого года прокуроры потребовали для подсудимого максимального наказания.