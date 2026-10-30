Токаев предложил сделать Россию наблюдателем в Организации тюркских государств

Tекст: Мария Иванова

Глава Казахстана выступил с инициативой наделить Москву статусом наблюдателя на тринадцатом саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Star.

«Нам нужно предпринять необходимые шаги, чтобы Россия как крупное государство также присоединилась к нашей организации в качестве наблюдателя. Россия на протяжении многих веков поддерживает тесные связи с тюркским миром», – заявил Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что для укрепления тюркского мира важны единство и солидарность, а страны организации постепенно объединяют усилия для развития сотрудничества. Он также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию саммита и председательство в объединении.

В Организацию тюркских государств входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Статусом наблюдателей в организации обладают Венгрия, Туркменистан и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Токаев заявил о сохранении курса на укрепление союзнических отношений с Москвой.

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