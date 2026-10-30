Физики нашли математический способ объединить классическую и квантовую теории

New Scientist: Ученые связали классическую и квантовую физику через энтропию

Tекст: Мария Иванова

Группа исследователей из Мичиганского университета под руководством Габриэле Каркасси и Кристин Айдалы развивает проект «обратной физики», призванный дать законам физики строгое математическое обоснование, пишет New Scientist. Авторы планируют выстроить надежный мост между двумя дисциплинами.

«Когда математика выводится из правильных физических допущений, физические допущения могут быть выведены из математики», – объясняет Каркасси. По его словам, задача проекта – найти минимальный набор физических предположений для повторного вывода законов. Каркасси отметил, что традиционное преподавание физики строится на физических понятиях, к которым подбираются подходящие уравнения, а не наоборот.

Команда проекта Assumptions of Physics работает над этой проблемой уже 11 лет. За это время ученые перевели практически всю классическую физику в форму математических эквивалентностей. Ключевым элементом в этих расчетах оказалась энтропия. Выяснилось, что ограничение ее изменения математически равноценно известным правилам развития системы.

Кроме того, подход помог обнаружить связь между классической и квантовой физикой. Согласно выводам исследователей, классическая физика представляет собой аналог квантовой, но с высокой энтропией. Ученые надеются, что их работа поможет решить старые парадоксы, в частности, объяснить роль наблюдателя в квантовой механике.

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