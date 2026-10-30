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    30 октября 2026, 12:32 • Новости дня

    В Xpeng заявили о преимуществе китайских летающих автомобилей над Tesla

    SCMP: В Xpeng назвали свои летающие автомобили коммерчески жизнеспособнее Tesla

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разработанные китайскими компаниями летающие автомобили в большей степени подходят для коммерческого использования, чем Roadster от Tesla, заявил соучредитель дочерней компании Xpeng Aridge Ван Тан.

    Ван Тан отметил, что китайские компании использовали технологии, отличные от Tesla. Хотя кувырок Roadster в воздухе и успешное приземление во время недавней трансляции впечатляют, реактивная конфигурация машины потребовала баллонов высокого давления. По словам эксперта, это серьезно ограничило количество мест в салоне и условия применения, пишет South China Morning Post.

    Кроме того, время полета Roadster ограничено несколькими секундами из-за быстрого расхода давления холодного газа. При этом аппарат Xpeng может оставаться в воздухе около 20 минут. «Я думаю, что в будущем [Roadster] может не служить транспортным средством для авиаперелетов. Но то, что мы разрабатываем, как предвидится, сможет летать более длительное время и станет жизнеспособным видом транспорта», – заявил Ван.

    Главной причиной он назвал использование иных технологий. Aridge применила в своем летающем автомобиле несколько несущих винтов, что позволило ему зависать в воздухе, а батарея высокой плотности обеспечила более длительный полет.

    Аппарат Land Aircraft Carrier от Xpeng, сочетающий в себе воздушное судно и внедорожник в качестве источника питания, может применяться не только для экскурсий, но и для аварийно-спасательных работ и обслуживания морских ветроэлектростанций или нефтяных платформ.

    Ван ожидает, что в будущем время полета аппаратов Xpeng увеличится по мере роста плотности энергии батарей и совершенствования легких материалов. Он назвал это «самым большим отличием» от Roadster компании Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле китайский разработчик летательных аппаратов E-Hawk показал на выставке в Шанхае первый футуристический аэромобиль-бабочку EFC 1200.

    В январе South China Morning Post сообщила о подготовке китайскими производителями летающих автомобилей первых серийных поставок в 2026 году.

    В ноябре прошлого года китайский производитель электромобилей Xрeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южном Китае.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    28 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МВД сняло с розыска сотни разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей

    МВД: В России сняли с розыска 665 разыскиваемых Канадой и ФРГ автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    МВД России сообщило о снятии с розыска 665 автомобилей из 813, которые разыскивались Канадой и Германией и были обнаружены на территории страны.

    По состоянию на середину октября из 813 найденных в России транспортных средств, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске», – пояснили в министерстве.

    Российская сторона довела до Генерального секретариата Интерпола позицию о недопустимости использования баз данных без конкретной правоохранительной цели. В результате Германия сократила список разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц. Кроме того, с сентября 2025 года возобновилось сотрудничество с Канадой, которая начала подтверждать или снимать с розыска автомобили по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе издание The New York Times сообщило об использовании организованными преступными группами канадских портов для отправки похищенных автомобилей в Россию. В июле старший инспектор ДПС Антон Порошин рассказал о способности приборов в патрульных машинах столичной ГАИ выявлять находящиеся в розыске автомобили.

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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    28 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    «Соллерс» объявил о запуске первого в России производства восьмиступенчатых АКПП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобилестроительная группа «Соллерс» в следующем году первой в стране наладит серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических коробок передач на заводе в Елабуге, сообщили в концерне.

    Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года, передает РИА «Новости». Общая сумма инвестиций в реализацию проекта составит около 500 млн рублей, а проектная мощность предприятия достигнет 13,7 тыс. агрегатов в год.

    «Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу – это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна», – отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

    По его словам, локализация позволит управлять качеством агрегатов и создавать автомобили с улучшенными свойствами.

    Финальная сборка и испытания узлов пройдут на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров состоятся на литейном заводе «РосАЛит» в Заволжье. Новые коробки передач получат внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, а также коммерческие автомобили Sollers SF1.

    Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца сообщил о предоставлении концерну льготного займа на 395 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования, оснастки и режущего инструмента для новых линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о продолжении всесторонней поддержки стратегических предприятий отечественного автопрома. В начале осени Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в автомобилестроении.

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    28 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Mercedes-Benz предложил сотрудникам добровольное увольнение из-за кризиса

    WSJ: Mercedes-Benz предложит уволиться части сотрудников из-за спада в Китае

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложит части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz запускает новую программу добровольного увольнения для вспомогательного персонала, чтобы повысить эффективность работы на фоне ухудшения рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.

    Накануне компания снизила прогнозы на текущий год, предупредив об ухудшении ситуации на китайском рынке и росте издержек в четвертом квартале, в том числе расходов на сырье.

    Ожидается, что скорректированная рентабельность продаж в автомобильном подразделении по итогам года составит от 2% до 3%. При этом прибыль до вычета процентов и налогов прогнозируется на прошлогоднем уровне в 5,82 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу автомобильный концерн Mercedes-Benz запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников. В середине месяца портал немецкого автоконцерна BMW обвалился из-за ажиотажа вокруг программы выплаты пособий добровольно увольняющимся работникам. В начале месяца поставки автомобилей BMW снизились на 6,3% на фоне падения спроса в Китае.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    «Реал Мадрид» извинился перед китайцами за слова Мбаппе

    Клуб «Реал Мадрид» принес извинения народу Китая за инцидент с Мбаппе

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» принес извинения китайскому народу за слова нападающего Килиана Мбаппе.

    «Реал Мадрид» приносит извинения китайскому народу за возможные неприятные чувства, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб относится с глубоким уважением к Китаю, его истории, культуре и гражданам», – говорится в заявлении мадридского клуба, передает ТАСС.

    В пресс-службе мадридского «Реала» подчеркнули, что клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, выразившего сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердившего свое уважение к китайскому народу.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его собственное лицо, отредактированное с помощью графического редактора и наложенное на изображение Мао Цзэдуна. В ответ китайские компании, в том числе «Дунпэн» и «Мэнню», начали разрывать рекламные контракты с футболистом, а Центральное телевидение Китая приостановило трансляции матчей чемпионата Испании с участием нападающего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь высоко оценил извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения французского футболиста со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

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    28 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.

    Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.

    Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.

    В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.

    В начале года Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне пообещал вернуть Индии три скульптуры, вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

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    28 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Автоконцерны Японии испугались новых правил Евросоюза для электромобилей

    NHK: Японские автопроизводители опасаются новых правил ЕС для электромобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планируемых в Евросоюзе правил, предоставляющих приоритет машинам европейской сборки.

    Японские автоконцерны ожидают трудностей из-за обсуждаемых в Европе мер поддержки автопрома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Власти Евросоюза намерены предоставлять право на субсидии и участие в государственных закупках исключительно электромобилям, произведенным на территории объединения. Подобные инициативы были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с компаниями из Китая.

    Детали новых правил пока обсуждаются, однако японский бизнес уже оценивает возможные последствия. Так, корпорация Toyota планирует расширить свой завод в Чехии, но в настоящее время продает в европейских странах автомобили японского и турецкого производства. Проблемы на европейском рынке могут возникнуть также у компаний Suzuki и Nissan.

    При этом представители Евросоюза подчеркивают наличие аналогичных защитных мер в самой Японии, ставящих в невыгодное положение европейских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пекин потребовал от китайских компаний отказа от сотрудничества с Брюсселем по делу о субсидиях.

    Весной Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба бизнесу из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В прошлом году газета Bild сообщила о разработке Еврокомиссией проекта закона об обязательной покупке электромобилей крупными фирмами.

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    28 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Евросоюз запланировал переговоры с Китаем о курсе юаня

    SCMP: Руководство Евросоюза запланировало визит в Китай из-за курса юаня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высокопоставленные представители финансового сектора Европейского союза отправятся в Пекин для проведения переговоров с властями Китая о повышении курса юаня в целях защиты европейской промышленности.

    Представители Европейского союза намерены убедить Пекин отказаться от искусственного сдерживания национальной валюты. Поездка запланирована на фоне опасений Брюсселя по поводу новых торговых потрясений, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что на неделе с 23 ноября европейская делегация во главе с генеральным директором Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Мартеном Вервеем проведет макроэкономический диалог с китайскими коллегами.

    На рубеже года Пекин также планирует посетить группа высокопоставленных представителей Европейского центрального банка, Еврогруппы и Европейской комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об установлении ежегодной квоты на поставки гибридных автомобилей из Китая.

    В середине месяца китайское министерство коммерции сообщило о планах укрепить сотрудничество с Брюсселем в вопросах реформирования Всемирной торговой организации.

    В начале месяца Народный банк Китая категорически отверг утверждения об искусственном обесценивании национальной валюты.

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    28 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Китай начал строительство неуязвимого для ядерного взрыва плавучего острова

    SCMP: Китай начал строить устойчивый к ядерному удару плавучий остров

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские специалисты приступили к инженерному возведению первого в мире искусственного плавучего острова, способного выдержать ядерный взрыв.

    Китай официально перешел к стадии инженерного строительства первого в мире плавучего острова размером с авианосец, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Разработчиком проекта выступил Шанхайский транспортный университет, подписавший контракт с китайской государственной судостроительной компанией. Стоимость строительства оценивается более чем в 2,7 млрд юаней (около 405 млн долларов).

    Размер объекта составит 138 метров в длину и 85 метров в ширину, а его водоизмещение достигнет 74 тыс. тонн. Ожидается, что сооружение сможет вместить 238 человек, которые будут находиться там до четырех месяцев без пополнения запасов. Для создания конструкции применяются многослойные панели из метаматериалов.

    Изначально ввод острова в эксплуатацию планировался на 2028 год, однако сроки перенесли на июнь 2030 года. Военные эксперты предполагают, что объект может использоваться в спорных водах для поддержания постоянного присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские военные завершили строительство уникальной плавучей базы для запуска сверхкрупных подводных беспилотников.

    Летом государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard разработала плавучий терминал для океанской логистики с ядерными реакторами.

    В прошлом году средства массовой информации сообщили о планах Пекина возвести первый в мире устойчивый к ядерному удару плавучий остров.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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