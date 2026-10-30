Новак заявил о скорой реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго

Новак: Россия в ближайшее время реализует проект нефтепродуктопровода в Конго

Tекст: Вера Басилая

Новак в эфире Первого канала сообщил, что совместный проект России и Республики Конго по строительству нефтепродуктопровода полностью структурирован в финансовом плане и готовится к практической реализации, передает РИА «Новости».

«Сегодня этот проект позволяет снабжать нефтепродуктами не только саму республику, но и Демократическую Республику Конго... соседние страны», – заявил Новак.

Он уточнил, что магистраль строится совместно с российской стороной и призвана обеспечить энергетическую стабильность сразу нескольких государств африканского региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо назвал африканского лидера дорогим другом.

Путин заявил о достижении практически всех задач на третьем саммите Россия – Африка.

В прошлом году власти Конго ожидали начала работ по новому трубопроводу с Россией в 2026 году.