Сейсмологи повысили уровень опасности вулкана Майон и призвали к эвакуации

PHIVOLCS повысил уровень опасности Майона до третьего уровня на Филиппинах

Tекст: Дмитрий Зубарев

На вулкане Майон на Филиппинах в пятницу произошло умеренно мощное извержение, столб пепла поднялся на высоту 3 тыс. метров над кратером, после чего уровень опасности был повышен со второго до третьего из пяти возможных, передало РИА «Новости» со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

По данным сейсмологов, вулкан находится в фазе магматического извержения с повышенной вероятностью лавовых и опасных пирокластических потоков в ближайшие дни и недели.

PHIVOLCS рекомендовал эвакуировать население из опасной зоны радиусом 6 км у подножия Майона из-за угрозы пирокластических потоков, лавовых потоков, камнепадов и других вулканических опасностей. Сейсмологи уточнили, что выпадение пепла наиболее вероятно на южном склоне вулкана, при этом ранее зафиксировали рассеивание пепла в юго-западном направлении.

Институт вулканологии и сейсмологии предупредил и об угрозе для авиации при полетах вблизи Майона. «Управление гражданской авиации должно предупредить пилотов о необходимости избегать полетов вблизи вулкана Майон, поскольку пепел может представлять опасность для воздушных судов», – говорится в сообщении PHIVOLCS.

Филиппинские сейсмологи подчеркнули, что продолжают круглосуточно наблюдать за состоянием Майона. Вулкан известен своей почти идеальной конической формой и считается одной из главных туристических достопримечательностей страны, но при этом остается самым активным и одним из наиболее опасных вулканов архипелага.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил об извержении вулкана Тааль в провинции Батангас с выбросом пепла на высоту 4 тыс. метров.