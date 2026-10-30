Рынок японского аниме впервые превысил отметку в 28 млрд долларов

Kyodo: Объем рынка японского аниме достиг 28 млрд долларов в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

В 2025 году объем рынка японского аниме составил 4,45 трлн иен, впервые превысив отметку в 4 трлн иен на фоне высоких продаж за рубежом, пишет Kyodo.

«Рынок и потенциал японской анимации продолжают расширяться, поскольку она становится все более узнаваемой во всем мире», – заявила президент Ассоциации японской анимации Кадзуко Исикава.

По предварительным данным ассоциации, рынок увеличился более чем вдвое по сравнению с 1,8 трлн иен (11,3 млрд долларов) в 2015 году. При этом продажи за рубежом достигли 2,54 трлн иен (16,1 млрд долларов), впервые превысив продажи на внутреннем рынке еще в 2020 году.

Отмечается, что рост обусловлен быстрым развитием потоковых сервисов, таких как Netflix, которые сделали японскую анимацию более доступной для зрителей. Значительный вклад в развитие индустрии в 2025 году внес анимационный фильм по популярной манге «Истребитель демонов».

Правительство Японии рассчитывает увеличить зарубежные продажи контента, включая игры, аниме и мангу, до 20 трлн иен (около 126 млрд долларов) к 2033 году по сравнению с 5,8 трлн иен в 2023 году, когда эти показатели уступали только автомобильной промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на Петербургском международном экономическом форуме заявили об укреплении позиций российского контента на международных рынках.

В прошлом году правительству поручили разработать механизм направления средств от проката иностранных мультфильмов на поддержку отечественной анимации.