Умер южнокорейский актер Чхве Буль Ам

Yonhap: В Южной Корее в возрасте 87 лет скончался актер Чхве Буль Ам

Tекст: Вера Басилая

Чхве Буль Ам, настоящее имя которого Чхве Ён Хан, скончался в четверг вечером во время лечения в одной из больниц Сеула. В марте прошлого года артист перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи, из-за чего испытывал трудности при ходьбе, передает Yonhap.

В знак признания его вклада в телевидение, кино и театр министр культуры Южной Кореи посмертно наградил актера орденом «Кымгван» – высшей государственной наградой в области культуры.

Актер дебютировал на театральной сцене в 1959 году. Широкую популярность ему принесла роль детектива в криминальной драме «Старший инспектор», выходившей с 1971 по 1989 год, а статус «отца нации» закрепился за ним после участия в сериале «Сельские дневники», который транслировался на протяжении 22 лет. Последний раз он появился на экранах в 2024 году в приквеле «Старший инспектор 1958».

Помимо актерской деятельности, с 1992 по 1996 год Чхве был депутатом Национального собрания от Объединенной национальной партии. Также он активно занимался защитой прав детей и молодежи. У артиста остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что умер сыгравший профессора Ксавьера в фильме «Люди Икс» и капитана Пикара в сериале «Звездный путь» актер Патрик Стюарт.

В понедельник в возрасте 90 лет скончался американский актер Уолтер Кениг, известный по роли Павла Чехова в сериале «Звездный путь».