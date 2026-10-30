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    30 октября 2026, 11:44 • Новости дня

    США решили построить в Японии предприятие по сборке ракет AMRAAM

    США и Япония договорились о создании предприятия по сборке ракет AMRAAM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Япония достигли договоренности о создании на японской территории предприятия для финальной сборки и инспекции передовых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM).

    О соглашении объявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом на полях встречи министров обороны АСЕАН на Филиппинах, пишет The War Zone.

    «Мы наконец достигли договоренности о создании в Японии предприятия по финальной сборке и инспекции ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM, которые необходимы для F-35», – заявил Коидзуми.

    Соглашение направлено на расширение производства боеприпасов в условиях растущего спроса. Местоположение предприятия, сроки строительства и производственные мощности пока не раскрываются.

    Ракеты AMRAAM используются США и их союзниками, в том числе для оснащения истребителей F-35 и наземных комплексов ПВО NASAMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по сборке ракет AMRAAM.

    В среду глава Пентагона Пит Хегсет и Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

    Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий», сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    «Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

    При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

    Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

    «Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

    В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Литвы объявил о введении всеобщего призыва в армию с 2032 года

    Науседа: Литва введет всеобщий призыв в армию с 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Госсовет обороны Литвы введет всеобщий призыв на срочную службу с 2032 года. Об этом сообщил журналистам сам глава государства Гитанас Науседа, передает ТАСС.

    «Решено перейти на всеобщий призыв с 2032 года», – заявил он. По словам президента Литвы, планируется ежегодно призывать около 7,5 тыс. военнообязанных. Глава государства добавил, что девушки также смогут проходить службу, но исключительно на добровольной основе.

    В 2026 году к срочной службе будут привлечены более 5 тыс. человек, которых компьютерная программа отберет случайным образом. Увеличение числа призывников до 2032 года ограничено из-за недостатка инфраструктуры и квалифицированных инструкторов, однако власти намерены устранить этот дефицит в ближайшие годы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Сейме Литвы предложили ввести всеобщий призыв в армию с 2030 года.

    В начале месяца власти Литвы ограничили получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины.

    В прошлом месяце Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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    29 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский назвал НАТО официальным оружейным магазином для Киева

    Полянский: Запад создал постоянно действующий механизм военного снабжения Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны формируют постоянно действующий механизм военного снабжения Украины через НАТО и формат «Рамштайн».

    По его словам, Североатлантический альянс, несмотря на заявления о непричастности к конфликту, разрешает Киеву напрямую закупать вооружения через Управление по поддержке и закупкам. «Альянс, который на каждом углу твердит, что не является стороной конфликта, становится для Киева официальным оружейным магазином», – цитирует Полянского ТАСС.

    В рамках модели «Рамштайн» и «коалиции желающих» ряд западных стран объявил о новых поставках вооружений. По словам дипломата, к финансированию этого механизма подключились Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

    Полянский отметил, что Британия намерена выделить 100 млн фунтов стерлингов на программу снабжения ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, а также предоставить украинской армии 95 тыс. беспилотников и десятки тысяч снарядов до конца года. Помимо этого, Лондон анонсировал пакет помощи на 10 млрд фунтов.

    Европейские государства также продолжают масштабные закупки оружия. Как напомнил постпред, председатель Евросовета Антониу Кошта выразил готовность покрыть потребности Украины на 2027 год, выделив около 46,7 млрд из запланированных 70 млрд евро, при этом порядка 40 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на отсутствие у европейских стран внятной стратегии в украинском конфликте.

    В субботу дипломат обвинил государства Европы в намеренном игнорировании бесправия жителей Украины.

    В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.

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    29 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Еврокомиссия отказала Прибалтике в деньгах на защиту от дронов

    LRT: ЕК отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на защиту от дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление системы защиты от дронов, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках фонда SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

    ЕК отказалась удовлетворить просьбу Латвии, Литвы и Эстонии о финансировании создания единой системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT. В сентябре министры обороны этих стран направили засекреченное письмо в ЕК с запросом на 500 млн евро.

    «Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в предоставлении запрашиваемого дополнительного финансирования на создание системы защиты от дронов в размере 500 млн евро и посоветовала обратиться в фонд SAFE», – говорится в сообщении.

    По словам Кубилюса, бюджет ЕС на текущий период подходит к концу, поэтому возможности получить значительные средства ограничены. При этом он напомнил о фонде SAFE, где после первого раунда заявок остался 21 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.

    На прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды.

    В начале месяца еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать «военный шенген» из-за неспособности сдерживать Россию.

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    29 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    Бельгия направила истребители F-16 в Литву

    Минобороны Литвы: Бельгия направила на авиабазу Зокняй шесть истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Шесть истребителей F-16 ВВС Бельгии направлены в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, сообщило литовское министерство обороны.

    Около ста бельгийских военнослужащих и шесть самолетов F-16 присоединятся к подразделению ВВС Италии, которое в настоящее время несет дежурство на авиабазе Зокняй в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в целях усиления противовоздушной обороны стран Балтии в рамках натовской миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы запланировали расширить авиабазу в Шяуляе для размещения 750 военных НАТО.

    В июле Турция решила направить авиацию в Эстонию для участия в натовской миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

    В апреле французские самолеты Rafale взяли на себя ведущую роль в этой миссии.

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    29 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Литва предложила Украине совместное производство дронов на 800 млн евро в год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс направил Киеву предложение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов на сумму 800 млн евро в год, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

    «Контрактные обязательства в первые годы могли бы составлять 200 млн евро с тем, чтобы со временем довести совместное производство до уровня 800 млн евро», – передает слова Науседы ТАСС.

    Президент Литвы отметил взаимную выгоду для обеих стран, добавив, что часть произведенной техники будет направляться на Украину, а часть оставаться в Литве. Это позволит Вильнюсу отказаться от закупок беспилотников в третьих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в республике в 93 млн евро.

    В августе Украина договорилась о совместном производстве морских и наземных беспилотников с Финляндией.

    В прошлом году Вильнюс согласовал выделение 30 млн евро на закупку систем Patriot для передачи Киеву.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    29 октября 2026, 17:02 • Новости дня
    Организаторы контрабанды оружия в Судан получили пожизненные сроки в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ осудили на пожизненное восьмерых контрабандистов оружия для Судана

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил к пожизненному заключению восемь человек по делу о поставках вооружений для армии Судана.

    Суд завершил рассмотрение дела о сети, занимавшейся незаконным оборотом боеприпасов и отмыванием денег. Еще семь человек получили по три года тюрьмы и штрафы в размере 272 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    На аналогичные суммы были оштрафованы шесть коммерческих компаний, их лицензии аннулированы. Двое фигурантов полностью оправданы.

    В конце апреля в одном из аэропортов ОАЭ на борту частного самолета, который приземлился на дозаправку и по декларации перевозил медикаменты, обнаружили около 5 млн патронов. Поставка предназначалась комиссии по вооружениям армии Судана, которую возглавляет председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

    По данным прокуратуры, в ходе расследования силовики выявили несколько компаний, которыми управлял бизнесмен с двойным гражданством Судана и Украины. Они регулярно снабжали суданскую армию боеприпасами, гранатами и беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава департамента информации местной администрации Йохана Аколь Нгор сообщил о гибели более 220 человек при атаке беспилотников на рынок Амиет.

    В прошлом месяце Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее заявила о гибели десятков людей в результате межобщинных столкновений на границе Судана и Южного Судана.

    В мае армия Судана установила контроль над тремя территориями в штате Голубой Нил.

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    30 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Выделенные Данией миллионы на гранаты для ВСУ ушли индийской компании

    Danwatch: Индийская компания отказалась вернуть Дании деньги на гранаты для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Выделенные Данией на гранаты для Вооруженных сил Украины 71 млн крон (10,63 млн долларов) оказались у компании, которая так и не произвела боеприпасы, пишет издание Danwatch.

    Средства являлись частью пакета поддержки на общую сумму более 300 млн крон (44,91 млн долларов), который датское правительство представило в апреле прошлого года. Пожертвование было сделано через Эстонию, но Украина не получила ни одной гранаты, пишет Danwatch.

    Деньги пошли итальянскому разработчику программного обеспечения, которого в 2024 году купила индийская компания. Ни одна из компаний не производила артиллерийские снаряды, но предприниматели отказываются возвращать деньги.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в начале сентября подал в отставку из-за выявленных госконтролем проблем с оборонными сделками. Перед этим стало известно, что Эстония хотела закупить для Украины гранаты и выплатила в общей сложности 70 млн евро аванса индийским предпринимателям, которые ранее не продали ни одного боеприпаса.

    «Эта история ярко иллюстрирует изнанку «независимой зависимости»: пока местное население пугают российской угрозой, чиновники в Таллине, Риге и Вильнюсе просто осваивают многомиллиардные субсидии», – заявила ТАСС кандидат исторических наук профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Наталья Еремина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил о готовности Украины торговать ядерным оружием из-за высокого уровня коррупции.

    В прошлом месяце секретные аудиторские отчеты показали потерю Украиной 1,2 млрд долларов за год из-за коррупции в закупках оружия.

    В начале года в Латвии поймали на мошеннических махинациях организацию по помощи Украине.

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    30 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР

    Ким Чен Ын объявил приоритетом армии КНДР беспилотники и искусственный интеллект

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Развитие беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта в вооружениях станут главными направлениями модернизации армии КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР выступил на выставке «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны», – заявил Ким Чен Ын.

    Он представил стратегию Трудовой партии Кореи по ускоренному развитию беспилотной авиации. По словам лидера КНДР, необходимо совершенствовать ключевые технологии, внедрять искусственный интеллект в беспилотные системы и расширять сферу их применения.

    Ким Чен Ын призвал ученых добиться прорывных результатов в этих областях, подчеркнув, что такие достижения должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала.

    На выставке 29 октября показали многоцелевые, стратегические, оперативно-тактические и ударные беспилотники. Ким Чен Ын осмотрел экспозицию и положительно оценил достижения оборонной промышленности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на выставке в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    В среду он заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений.

    Глава государства назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны.

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    29 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Bild: Германия отстала от планов НАТО по закупке ударных дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия не выполняет поставленные Североатлантическим альянсом задачи по приобретению вооружений, испытывая острую нехватку одноразовых дальнобойных беспилотников, пишет газета Bild со ссылкой на данные аналитического центра EDINA.

    «Недостатки наблюдаются, в частности, в области противоминной борьбы. Что еще важнее: Германии не хватает одноразовых ударных дронов с большой дальностью действия», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild.

    Планы военного блока в одном из ключевых пунктов опираются именно на использование таких дальнобойных беспилотников. При этом стратегия альянса строится на расчете, что при возникновении конфликта в Европе Соединенные Штаты окажут помощь европейским союзникам.

    Отмечается, что в случае отказа Вашингтона от поддержки европейским странам придется перерабатывать свою стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет.

    В июле власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников.

    Европейские страны выделили 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

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    30 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    КНДР показала новые ударные беспилотники на выставке в Пхеньяне

    ЦТАК: КНДР показала новые дроны-камикадзе и 600-мм РСЗО на выставке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На открывшейся в Пхеньяне выставке вооружений лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    Северная Корея продемонстрировала новые оперативно-тактические боевые системы, включая многоцелевые дроны и тактические крылатые ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Выставка «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026» открылась в Пхеньяне 29 октября. В рамках мероприятия состоялась демонстрация ударных дронов-камикадзе, ракет «воздух-земля» и многоцелевых беспилотников. Запущенные снаряды со стопроцентной точностью поразили островную мишень.

    Кроме того, впервые перед широкой публикой была проведена боевая стрельба из высокоточной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, получившей название «снайпер». Лидер страны выразил удовлетворение результатами испытаний и подчеркнул важность модернизации вооруженных сил за счет развития беспилотной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетной задаче создания мощнейших вооруженных сил.

    Ранее Главное управление ракетостроения страны провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты.

    Также Северная Корея успешно испытала высокоточный снаряд для модернизированной реактивной системы залпового огня.

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    30 октября 2026, 06:29 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал флот основой статуса России как великой морской державы

    Главком Моисеев: ВМФ обеспечивает России статус великой морской державы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот выступает системообразующим элементом развития страны и обеспечивает России статус великой морской державы, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    «Несомненно, ВМФ является системообразующим элементом развития России и как основа морской мощи государства обеспечивает России статус великой морской державы», – заявил Моисеев в поздравлении с 330-летием основания ВМФ, передает ТАСС.

    Главком подчеркнул, что современный флот предназначен в первую очередь для обеспечения военной безопасности страны с моря и защиты ее национальных интересов. По его словам, ВМФ «был, есть и будет важным инструментом внешней политики России».

    Кроме того, Моисеев отметил, что современные моряки-надводники «демонстрируют высокую морскую выучку и профессионализм в ходе решения задач специальной военной операции». Он выразил благодарность ветеранам ВМФ и родным военнослужащих за поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о выполнении морской пехотой задач на наиболее сложных участках спецоперации.

    Ранее адмирал сообщил о пополнении российского флота двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей».

    Моисеев доложил президенту о получении флотом 21 боевой единицы до конца года.

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