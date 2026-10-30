Полиция Греции задержала похитителей трубы после смертельного взрыва в Афинах

ERT: В Афинах задержали похитителей трубы после взрыва дома с шестью погибшими

Tекст: Мария Иванова

В конце сентября в центре Афин произошло обрушение исторического здания в результате взрыва, унесшего жизни шести человек, включая гражданина Британии и американских туристов. Причиной трагедии стала кража куска медной трубы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ERT.

«Были задержаны трое мужчин», – сообщает канал.

По данным журналистов, злоумышленники с помощью ножниц по металлу отрезали фрагмент газовой магистрали. Из-за этого газ накапливался на втором этаже здания в течение пяти с половиной часов. Когда жительница дома проснулась и включила свет, возникшая искра спровоцировала мощный взрыв, который полностью уничтожил постройку.

Отмечается, что задержанными оказались двое греков 37 и 55 лет, а также 34-летний гражданин Албании. В прошлом они уже привлекались к ответственности за кражи, грабежи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, в прошлом месяце в результате частичного обрушения здания после взрыва в туристическом районе Плака в Афинах погибли шесть человек.