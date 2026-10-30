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    30 октября 2026, 11:21 • Новости дня

    Из компартии Китая за коррупцию исключили 16 высокопоставленных генералов

    SCMP: В Китае из компартии исключили 16 генералов за коррупцию

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    Власти Китая раскрыли новые детали масштабной антикоррупционной кампании в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и оборонной промышленности. Решение об исключении высокопоставленных партийных деятелей было принято по итогам четырехдневного пятого пленума Центрального комитета 20-го созыва, пишет SCMP.

    В коммюнике по итогам заседания сообщается об исключении из партии 33 полноправных членов и кандидатов в члены ЦК, в том числе 16 старших генералов, расследование в отношении чиновников и руководителей завершено.

    Под следствием оказались генералы, ранее руководившие командованиями театров военных действий, руководители Главного управления Центрального военного совета КНР, а также бывшие главы ядерной, аэрокосмической и судостроительной отраслей страны. Беспрецедентная антикоррупционная чистка в вооруженных силах не показывает признаков ослабления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Китая включили в состав Политбюро сыгравшего ключевую роль в борьбе с коррупцией в армии генерала Чжан Шэнминя.

    Во вторник в Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    «Реал Мадрид» извинился перед китайцами за слова Мбаппе

    Клуб «Реал Мадрид» принес извинения народу Китая за инцидент с Мбаппе

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» принес извинения китайскому народу за слова нападающего Килиана Мбаппе.

    «Реал Мадрид» приносит извинения китайскому народу за возможные неприятные чувства, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб относится с глубоким уважением к Китаю, его истории, культуре и гражданам», – говорится в заявлении мадридского клуба, передает ТАСС.

    В пресс-службе мадридского «Реала» подчеркнули, что клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, выразившего сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердившего свое уважение к китайскому народу.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его собственное лицо, отредактированное с помощью графического редактора и наложенное на изображение Мао Цзэдуна. В ответ китайские компании, в том числе «Дунпэн» и «Мэнню», начали разрывать рекламные контракты с футболистом, а Центральное телевидение Китая приостановило трансляции матчей чемпионата Испании с участием нападающего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь высоко оценил извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения французского футболиста со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

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    28 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.

    Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.

    Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.

    В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.

    В начале года Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне пообещал вернуть Индии три скульптуры, вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

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    28 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Евросоюз запланировал переговоры с Китаем о курсе юаня

    SCMP: Руководство Евросоюза запланировало визит в Китай из-за курса юаня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высокопоставленные представители финансового сектора Европейского союза отправятся в Пекин для проведения переговоров с властями Китая о повышении курса юаня в целях защиты европейской промышленности.

    Представители Европейского союза намерены убедить Пекин отказаться от искусственного сдерживания национальной валюты. Поездка запланирована на фоне опасений Брюсселя по поводу новых торговых потрясений, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что на неделе с 23 ноября европейская делегация во главе с генеральным директором Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Мартеном Вервеем проведет макроэкономический диалог с китайскими коллегами.

    На рубеже года Пекин также планирует посетить группа высокопоставленных представителей Европейского центрального банка, Еврогруппы и Европейской комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об установлении ежегодной квоты на поставки гибридных автомобилей из Китая.

    В середине месяца китайское министерство коммерции сообщило о планах укрепить сотрудничество с Брюсселем в вопросах реформирования Всемирной торговой организации.

    В начале месяца Народный банк Китая категорически отверг утверждения об искусственном обесценивании национальной валюты.

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    28 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Китай начал строительство неуязвимого для ядерного взрыва плавучего острова

    SCMP: Китай начал строить устойчивый к ядерному удару плавучий остров

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские специалисты приступили к инженерному возведению первого в мире искусственного плавучего острова, способного выдержать ядерный взрыв.

    Китай официально перешел к стадии инженерного строительства первого в мире плавучего острова размером с авианосец, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Разработчиком проекта выступил Шанхайский транспортный университет, подписавший контракт с китайской государственной судостроительной компанией. Стоимость строительства оценивается более чем в 2,7 млрд юаней (около 405 млн долларов).

    Размер объекта составит 138 метров в длину и 85 метров в ширину, а его водоизмещение достигнет 74 тыс. тонн. Ожидается, что сооружение сможет вместить 238 человек, которые будут находиться там до четырех месяцев без пополнения запасов. Для создания конструкции применяются многослойные панели из метаматериалов.

    Изначально ввод острова в эксплуатацию планировался на 2028 год, однако сроки перенесли на июнь 2030 года. Военные эксперты предполагают, что объект может использоваться в спорных водах для поддержания постоянного присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские военные завершили строительство уникальной плавучей базы для запуска сверхкрупных подводных беспилотников.

    Летом государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard разработала плавучий терминал для океанской логистики с ядерными реакторами.

    В прошлом году средства массовой информации сообщили о планах Пекина возвести первый в мире устойчивый к ядерному удару плавучий остров.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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    28 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Министры обороны США и Японии договорились усилить сдерживание Китая

    Kyodo News: США и Япония договорились сдерживать военную активность Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече на Филиппинах договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

    Главы оборонных ведомств согласились с важностью увеличения инвестиций в безопасность и продолжения стратегического согласования действий. Стороны договорились об усилиях по «реализации эффективной обороны путем воспрещения доступа в Первой островной цепи», которая находится к востоку от китайского побережья и включает Японию, Тайвань и Филиппины, пишет Kyodo News.

    Коидзуми проинформировал Хегсета о текущей работе по обновлению стратегии безопасности Японии и связанных с ней документов до конца года. Встреча министров прошла в филиппинском городе Себу на полях мероприятий по линии АСЕАН.

    Стороны также подтвердили продолжение переговоров о превентивных мерах после ареста американского морского пехотинца в начале месяца. Военнослужащего подозревают в ограблении и убийстве женщины в префектуре Окинава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 в ходе совместных военных учений с США. В пятницу министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о договоренности с США закрыть американскую военную вертолетную площадку на Окинаве. В прошлом месяце официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

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    28 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    SCMP: Смена власти в Сербии приведет к проверкам китайских инвестпроектов

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиционного движения «Студенческий список» на парламентских выборах в Сербии может привести к пересмотру дипломатических отношений Белграда и Пекина и усилению контроля за китайскими инвестиционными проектами.

    Смена политического курса после поражения коалиции экс-президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах грозит охлаждением дипломатических связей между Белградом и Пекином, сообщает SCMP.

    По мнению опрошенных изданием экспертов, оппозиционное движение «Студенческий список» уделит особое внимание внутриполитическим проблемам, таким как прозрачность институтов и борьба с коррупцией.

    Научный сотрудник организации «Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе» Стефан Владисавлев отметил, что стремление нового правительства к ужесточению контроля над государственными контрактами неизбежно приведет к более тщательным проверкам китайских инвесторов.

    Предпосылкой для формирования движения «Студенческий список» стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, который реконструировался в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трагедия унесла жизни 16 человек и спровоцировала массовые протесты, завершившиеся победой оппозиции на выборах. При этом Вучич и власти Китая отвергали причастность китайских подрядчиков к инциденту.

    Несмотря на возможные проверки, полный разрыв двусторонних связей маловероятен. Сербия остается ключевым партнером Китая в Европе, а Пекин является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» объявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

    В понедельник грузинская оппозиция назвала поражение Вучича хорошим рассветом.

    Политолог Екатерина Энтина объяснила провал Сербской прогрессивной партии неспособностью прежних властей обеспечить расследование громких коррупционных дел.

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    28 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Экспорт гибридных автомобилей из Китая в Евросоюз вырос более чем на 200%

    SCMP: Экспорт гибридных автомобилей из Китая в ЕС вырос более чем на 200%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Европейского союза увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ожидания скорого введения квот на ввоз.

    В сентябре экспорт китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза вырос более чем на 200% в годовом исчислении, пишет SCMP.

    Ожидается, что объем поставок останется на высоком уровне до вступления в силу ограничений на импорт, которые были согласованы в ходе недавних торговых переговоров.

    Кроме того, ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует построить новые заводы в Европе для увеличения своей доли на рынке. Это решение связано с сокращением финансовой поддержки внутри страны и растущими торговыми барьерами за рубежом.

    Также Китай предоставил новые разрешения на автономное вождение производителю электромобилей Xpeng и совместному предприятию Volkswagen для усиления конкуренции на рынке беспилотных автомобилей с американской компанией Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    Кроме того, регистрация новых машин китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза.

    Также китайский производитель BYD занял первое место по продажам электромобилей в Евросоюзе, опередив Tesla.

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    29 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Суд в Китае приговорил экс-главу компании-партнера iCloud к 11 годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Бывший секретарь партийной организации и руководитель госпредприятия признан виновным во взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Компания Guizhou-Cloud Big Data Group базируется в юго-западной провинции Гуйчжоу и занимается поддержкой стратегических инициатив региона в области больших данных. Это государственное предприятие является партнером сервиса iCloud в материковом Китае.

    С 2009 по 2025 год Сюй Хао занимал должности председателя совета директоров компании Guiyang Industrial Investment и вице-мэра города Гуйян. За это время он получил взятки при решении различных вопросов на сумму более 29 млн юаней (4,4 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинций или министерств. Летом Центральное телевидение Китая передало информацию об исключении бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии за коррупцию.

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    28 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Китае заявили о планах Японии создать собственный ядерный арсенал

    КНР обвинила кабинет премьера Японии в планах создать ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн заявил, что правительство Японии стремится к созданию собственного ядерного потенциала.

    «С момента прихода к власти нынешнего правительства Японии правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала», – заявил Дай Хуайчэн ТАСС.

    По его словам, на конец 2024 года Япония располагала 44,4 т выделенного плутония, из которых большая часть хранится за рубежом. Этого количества теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок.

    Эксперт отметил, что Токио обладает всеми необходимыми технологиями для создания средств доставки ядерного оружия. Страна занимает лидирующие позиции в разработке баллистических ракет и имеет техническую базу для создания кораблей с ядерными энергетическими установками.

    Дай Хуайчэн добавил, что ядерные амбиции команды премьер-министра Санаэ Такаити противоречат мнению общественности. Около 60% японцев выступают против разработки ядерного оружия, а 80% требуют соблюдать безъядерный статус страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны продолжить развитие ядерной программы.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о стремлении Варшавы участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Также Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала.

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