Главу Новокубанска задержали за махинации с землей на 12 млн рублей

Главу Новокубанского поселения задержали за ущерб бюджету на 12 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

По данным следствия, в 2022 году местная администрация сдала земельный участок в аренду для строительства объектов дорожного сервиса, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Однако на выделенной территории возвели бетонный завод. Чиновник узнал об этом нарушении в 2025 году, но внес ложные сведения в документы и выдал незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующей станции техобслуживания автомобилей.

В результате участок перешел в собственность компании без торгов по заниженной кадастровой стоимости. Ущерб превысил 12,1 млн рублей. Дома и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае бывший первый замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктор Школык оказался под стражей по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В прошлом году бывшего заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.