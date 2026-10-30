Politico: Бернем пытается избежать спора о репарациях за работорговлю

Tекст: Игорь Иножарский

Саммит глав правительств Содружества пройдет на следующей неделе в Антигуа и Барбуде и станет для Бернема первым зарубежным визитом вместе с королем Карлом III, который возглавляет организацию, пишет Politico. Глава МИД Эд Милибэнд заявил изданию в прошлом месяце, что репарации не являются ответом на запросы бывших колоний.

Два года назад предшественник Бернема Кир Стармер на саммите в Самоа лично правил на экране абзац итогового коммюнике о репарациях в окружении других лидеров, а формулировка о «разговоре ради общего будущего на основе равенства» лишь отложила решение. Участники поездки 2024 года называют ее провалом.

В мае 123 страны приняли на площадке ООН резолюцию о диалоге в духе доброй воли о репарационной справедливости, Британия воздержалась. Премьер Барбадоса Миа Моттли в июне представила манифест карибских лидеров о «моральном, этическом и правовом» основании для репараций, а генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчве допустила, что извинения за работорговлю «не повредили бы».

«Разговор радикально продвинулся вперед», – заявил основатель кампании Repair Campaign Денис О'Брайен. По его мнению, Британии и другим европейским странам стоит начать с извинений и затем перейти к взаимодействию, а Форин-офис и аппарат премьера играют словами в Scrabble и ставят в трудное положение короля Карла III, которого высоко ценят в Карибском бассейне.

Даунинг-стрит ограничил пул журналистов на саммите, а МИД готовит фонд климатической устойчивости для развивающихся стран. Премьер Индии Нарендра Моди на саммит не приедет. Оценки возможных выплат доходили до 18 трлн фунтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду король Британии Карл III заявил о «великих страданиях» жителей Карибского бассейна от работорговли в колониях. Во вторник министр по делам бизнеса и торговли Британии Джонатан Рейнольдс назвал требования бывших колоний о репарациях необоснованными. В июне глава британского правительства Кир Стармер собирался представить план передачи власти после потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии, перешедших на сторону Бернема.