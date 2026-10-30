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    30 октября 2026, 11:06 • Новости дня

    В пяти регионах России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки

    В пяти регионах России мышиной лихорадкой заразились свыше 1,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Симптомы мышиной лихорадки выявили у более чем 1,5 тыс. жителей в нескольких субъектах России на фоне осенней миграции грызунов к человеческому жилью.

    Случаи заболевания зафиксировали у 1512 человек в Нижегородской и Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии. Осенний всплеск заболеваемости связан с миграцией мышей с полей ближе к домам в поисках тепла, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Инфекция передается при вдыхании пыли с частицами выделений грызунов или прикосновении к зараженным поверхностям во время уборки на дачах и придомовых территориях. Инкубационный период болезни может достигать одного месяца.

    У пациентов наблюдается резкое повышение температуры до 39–40 градусов, ломота в мышцах, головная боль, боли в животе и пояснице, а также покраснения на верхней части тела. В тяжелых случаях лихорадка приводит к нарушению работы почек и требует лечения в стационаре.

    Вакцины от мышиной лихорадки в России нет. Врачи советуют использовать маску при уборке, тщательно мыть руки и не трогать гнезда, помет или мертвых особей голыми руками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о выявлении в России более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за прошедшую неделю.

    29 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    @ Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

    Клюквенный сок без добавленного сахара может помочь в профилактике кариеса, выяснили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго.

    В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

    Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

    Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

    В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

    Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

    В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

    Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

    Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.

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    27 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    AstraZeneca допустила начало разработки вакцин против рака

    Bloomberg: AstraZeneca рассмотрит создание вакцин против рака

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор британо-шведской фармацевтической компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассматривает возможность начала разработки массовых вакцин против рака.

    «Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы», – приводит Bloomberg слова Сорио.

    Вице-президент онкологического подразделения компании Дэйв Фредриксон отметил интерес к налаживанию массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента.

    В свою очередь исполнительный вице-президент AstraZeneca Сьюзан Галбрейт выразила сомнение в возможности наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин из-за высокой стоимости и длительности производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов объявил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Мурашко назвал основную причину смерти россиян

    Мурашко: Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых болезней

    Tекст: Вера Басилая

    Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре смертности населения России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», – заявил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка».

    Министр добавил, что в России функционируют сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь при инфарктах и инсультах, но и на лечение периферических тромботических осложнений, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

    В субботу глава Минздрава назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди несовершеннолетних.

    Между тем ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире.

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    28 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Мурашко: Искусственный интеллект на 40% сократил летальность в клиниках

    Мурашко: Внедрение ИИ в клиниках позволило снизить летальность пациентов до 40%

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в ряде российских медицинских клиник привело к снижению показателей летальности пациентов.

    Мурашко заявил, что эффективность применения искусственного интеллекта для спасения жизней пациентов достигает 40%, передает РИА «Новости».

    «Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, снижение летальности дает очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться», – заявил Мурашко в ходе сессии форума Россия – Африка.

    Министр пояснил, что применение искусственного интеллекта в медицине заключается в анализе данных на основе мелких факторов. По его словам, лечащий врач иногда может расценить такие симптомы, как ситуационное отклонение, однако при повторении они требуют внимания и совершенно иной оценки.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о регистрации в России 60 медицинских изделий с технологиями ИИ.

    Весной президент Владимир Путин описал использование искусственного интеллекта московской скорой помощью для формирования досье пациента.

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    29 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    В Армении сообщили об ухудшении состояния здоровья президента Хачатуряна

    Грапарак: Здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян перестал посещать публичные мероприятия из-за ухудшения состояния здоровья, пишут местные СМИ.

    Глава государства не присутствовал на церемонии награждения лауреатов Международной премии имени принца Талала, которая состоялась 28 октября в Ереване, пишет газета «Грапарак».

    Из-за проблем со здоровьем армянский лидер пропустил церемонию возложения цветов к памятнику жертв теракта 1999 года и отменил участие в недавних мероприятиях. Исключением стало лишь открытие одной из сессий COP17.

    Издание обращает внимание на изменение внешности главы государства, однако точный диагноз не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру лидера победившей на выборах политической силы Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.

    В 2024 году Ваагна Хачатуряна госпитализировали в частную клинику из-за проблем с сердцем.

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    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин «Биогам» одобрен для педиатрии

    Tекст: Мария Иванова

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам», производимый холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получил одобрение для применения в педиатрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Биогам» одобрили для лечения детей с нарушениями иммунной системы. Расширение показаний позволит обеспечить пациентов отечественным препаратом и снизить зависимость от зарубежных поставок, сообщает Ростех.

    Отмечается, что «БиоГам» является первым российским внутривенным иммуноглобулином, очищенным хроматографическим методом. Выпускается в концентрации 10%, что позволяет вдвое сократить объем вводимой жидкости.

    Препарат применяется в ходе заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии.

    Выпуск «БиоГам» с расширенными показаниями планируется начать в декабре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил о создании комплексного механизма ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В начале месяца статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка.

    Летом научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о финальной стадии официального утверждения инновационного препарата для защиты детей от острой кишечной инфекции.

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    28 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские врачи самоотверженно помогают жителям Африки бороться с различными опасными инфекциями, включая холеру и новый штамм Эболы, заявил президент Владимир Путин.

    «Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.

    Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.

    Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.

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    29 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Глава Роспотребнадзора сообщила о создании новых тестов и вакцин для Африки

    Попова: Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для африканских стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы со своей стороны очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», – приводит РИА «Новости» комментарий Поповой для «Известий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

    Попова заявила о лидерстве России в организации эпидемиологического надзора.

    В среду президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.

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    29 октября 2026, 07:52 • Новости дня
    Директора московской клиники обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Директору московской клиники вменили шесть эпизодов мошенничества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директору столичной частной клиники «Медлайн» Олегу Генералову предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества и четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

    Руководителю столичной частной клиники «Медлайн» Олегу Генералову вменяют шесть эпизодов мошенничества и четыре случая неправомерного оборота средств платежей, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

    Уголовное дело связано с обманом родителей, чьи дети страдают расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Как сообщали в столичном главке Следственного комитета, с декабря 2017 года директор и врач клиники целенаправленно искали такие семьи.

    Пользуясь отчаянием родителей, фигуранты вводили их в заблуждение по поводу лечения и навязывали оплату дорогостоящих услуг и препаратов. В дальнейшем злоумышленники отмывали полученные деньги через подставные банковские карты.

    Генералов был арестован в Москве в августе. Ранее суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководителя медицинского учреждения арестовали по делу о навязывании дорогостоящих процедур семьям пациентов.

    Также директора и врача частного медицинского центра задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью.

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    29 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

    В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики и терапии агрессивного рака молочной железы.

    Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

    «Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

    По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

    Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

    Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.

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    29 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

    Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является лидером в организации эпидемиологического надзора, а отечественные мобильные лаборатории уже работают в 11 странах Африки.

    Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

    По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

    Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

    Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

    Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.

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    29 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Служба санитарной авиации спасла более 10 тыс. пациентов с начала года

    Ростех: Служба санитарной авиации эвакуировала более 10 тыс. пациентов за год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» сообщила, что с начала года Национальная служба санитарной авиации выполнила более 8 тыс. эвакуаций и доставила в больницы свыше 10 тыс. пациентов из более чем 50 регионов страны.

    С начала 2026 года пилоты Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с медиками выполнили свыше 8 тыс. эвакуаций. Вертолеты доставили в медицинские учреждения более 10 тыс. пациентов из полусотни регионов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    Чаще всего врачи оказывали помощь людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких пациентов оказалось свыше 5 тыс. человек. Около 2,5 тыс. эвакуированных получили тяжелые травмы и ранения.

    Отдельное внимание служба уделяет помощи детям и будущим матерям. За указанный период вертолеты эвакуировали около 2 тыс. детей, в том числе более 300 младенцев возрастом до одного года, а также свыше 550 беременных женщин. Оснащение бортов позволяет оказывать необходимую помощь прямо в воздухе. В частности, в Приморском крае во время экстренной транспортировки женщины на борту вертолета Ми-8 врачи приняли роды, на свет появился здоровый мальчик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о применении робототехнического комплекса «Депеша» для эвакуации раненых в зоне специальной военной операции.

    Также пресс-служба Ростеха рассказала об использовании электромотоциклов «Иж-Эндуро» для эвакуации бойцов с поля боя.

    Концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80.

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    29 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    В России начали разработку системы для выявления 28 видов ОРВИ за сутки

    Роспотребнадзор начал создание системы выявления 28 видов ОРВИ

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил о разработке новой диагностической системы для выявления 28 возбудителей острых респираторных вирусных инфекций за одни сутки.

    Российские специалисты работают над созданием уникальной диагностической системы, способной находить возбудителей респираторных заболеваний и определять их генетические варианты, передает ТАСС.

    «Делаем сегодня первую NGS-панель в мире как медицинское изделие на 28 патогенов острых респираторных вирусных инфекций, которые позволят нам не только делать ПЦР за сутки, но и делать 96 образцов с основными геновариантами тех или иных инфекций, которые мы рассматриваем. В количестве 28, подчеркиваю, за одни сутки», – заявил Акимкин на саммите Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о разработке прибора для определения до 300 генетических маркеров за полчаса.

    В начале месяца академик РАН Александр Куличенко заявил о планах ученых Роспотребнадзора создать не менее 50 новых быстрых тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний.

    В прошлом месяце руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о начале создания диагностического комплекса для одновременного определения десятков возбудителей инфекций.

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    30 октября 2026, 07:10 • Новости дня
    Спрос на тыкву в России резко вырос на фоне моды на здоровое питание

    Продажи тыкв в России увеличились на 66% в первой половине октября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В период с 1 по 20 октября реализация тыкв в отечественных торговых сетях увеличилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом сентября благодаря растущему тренду на здоровый образ жизни.

    В первой половине октября спрос на тыкву в супермаркетах Х5 подскочил на 66% по сравнению с первыми неделями сентября, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом штучные продажи увеличились на 17%. Аналитики связывают такую динамику с трендом на здоровый образ жизни: потребители активно включают овощ в свой рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов. Особенно заметен рост интереса к очищенной тыкве, продажи которой выросли в 2,3 раза в годовом выражении.

    Ключевыми регионами поставок в 2026 году стали юг России, а также Московская, Калужская и Воронежская области. В ответ на предпочтения покупателей ритейлеры начали вводить в ассортимент товары с добавлением овоща, включая протеиновое мороженое и сосиски с тыквой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова посоветовала добавить в осенний рацион тыкву для укрепления иммунитета.

    Также в стране повысился спрос на сидр и ликеро-водочные напитки.

    Кроме того, российские ритейлеры отметили сохранение доли отечественных овощей в крупных магазинах на уровне 90%.

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