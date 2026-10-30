New Scientist назвал самые странные научные истории последних лет

Tекст: Игорь Иножарский

Издание New Scientist вспомнило самые странные истории из мира науки. Одной из них стала идея хирурга Стюарта Мелоя по созданию имплантата, помогающего женщинам достигать оргазма. Новость об этом впервые появилась в 2001 году, однако устройство так и не прошло полных клинических испытаний из-за нехватки финансирования.

Еще одно необычное открытие связано с поведением длиннохвостых макак на Бали. Ученые зафиксировали использование обезьянами каменных орудий в качестве секс-игрушек. По мнению специалистов, из-за подкормки людьми у приматов появилось больше свободного времени для подобных экспериментов.

Журнал также напомнил об экспериментах Келли Ламберт из Университета Ричмонда, которая научила 18 крыс управлять маленькой машиной, используя медные рули. Исследователи выяснили, что этот процесс снижал уровень стресса у грызунов.

В 2019 году внимание привлек случай 46-летнего мужчины с необъяснимой потерей памяти и головокружением. Как оказалось, после курса антибиотиков у него развился синдром автопивоварни: кишечник производил высокий уровень алкоголя при употреблении углеводов. Недавно другой пациент с аналогичным диагнозом вылечился благодаря трансплантации фекалий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко заявил о превышении темпов глобального потепления в России в 2,5 раза по сравнению со средними показателями по планете. В понедельник проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о начале клинических испытаний нового препарата от сахарного диабета и ожирения. В субботу старший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Шевлягин сообщил о разработке материала для повышения эффективности приборов ночного видения.