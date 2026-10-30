Politico: Европейские чиновники боятся Ле Пен и ChatGPT

Tекст: Игорь Иножарский

Авторы материала описали, как в политических кошмарах Евросоюза фигурируют Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, главы ключевых департаментов Еврокомиссии и депутаты Европарламента, а также будущий руководитель Европейского центробанка, которого пугают нестандартные экономические идеи французских политиков, пишет Politico.

Главным пугалом для дипломатов и чиновников Евросоюза названа фаворит французской президентской гонки Марин Ле Пен, от которой в Брюсселе ждут сокращения вклада Парижа в бюджет ЕС и давления на Джорджу Мелони, тогда как экономистов и будущего главу ЕЦБ тревожат планы Жан-Люка Меланшона «сжечь» часть французского долга и добиться от ЕЦБ отказа от процентов по облигациям.

Лоббистов и сотрудников Европарламента, по данным издания, пугает наплыв поправок, который связывают с использованием генеративного искусственного интеллекта: некоторые тексты выглядят «по-ботовски», а в ряде случаев ссылаются на несуществующие акты, при этом растёт страх, что ИИ со временем сможет заменить часть специалистов.

Еврокомиссары и чиновники, по описанию Politico, боятся австрийского министра по делам Европы Клаудии Бауэр, добившейся сокращения административного бюджета Еврокомиссии на 8%, а также внутренних соперников: комиссар по экологии Джессика Росвалл опасается влияния Стефана Сежурне и давления Валдиса Домбровскиса, тогда как финский президент Александр Стубб рискует столкнуться с конкуренцией со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

Особый раздел материала посвящен внутрипартийным страхам: лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, по словам авторов, опасается раскола своей фракции из-за отношения к сотрудничеству с правыми силами, тогда как сотрудники парламентской группы боятся его соратницу и генсека ЕНП Уарду Бенсуаг, которую характеризуют как жёсткого и бескомпромиссного аппаратчика.

Парламенту ЕС в статье отведена роль недооценённого «монстра»: авторы напоминают, что хотя угрозы депутатов заблокировать следующий долгосрочный бюджет воспринимаются столицами скептически, для его утверждения потребуется 361 из 720 палатных голосов, и чем дольше национальные правительства игнорируют требования законодателей, тем сильнее становится их желание доказать серьёзность своих намерений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил ответов от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу нарушений при закупке вакцин от коронавируса. Во вторник исследование института Cluster 17 для издания Politico показало снижение уровня неприязни французов к Марин Ле Пен и рост неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%. В понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье и другие собеседники издания Politico предупредили, что Франция на фоне массовых протестов и растущего долга подошла к грани финансового кризиса.