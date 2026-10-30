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    30 октября 2026, 11:03 • Новости дня

    Politico: Европейские чиновники боятся Ле Пен и ChatGPT

    Tекст: Игорь Иножарский

    Издание Politico опубликовало ироничный хеллоуинский путеводитель по тому, кого и чего в брюссельских коридорах власти больше всего опасались – от Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона до искусственного интеллекта ChatGPT.

    Авторы материала описали, как в политических кошмарах Евросоюза фигурируют Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, главы ключевых департаментов Еврокомиссии и депутаты Европарламента, а также будущий руководитель Европейского центробанка, которого пугают нестандартные экономические идеи французских политиков, пишет Politico.

    Главным пугалом для дипломатов и чиновников Евросоюза названа фаворит французской президентской гонки Марин Ле Пен, от которой в Брюсселе ждут сокращения вклада Парижа в бюджет ЕС и давления на Джорджу Мелони, тогда как экономистов и будущего главу ЕЦБ тревожат планы Жан-Люка Меланшона «сжечь» часть французского долга и добиться от ЕЦБ отказа от процентов по облигациям.

    Лоббистов и сотрудников Европарламента, по данным издания, пугает наплыв поправок, который связывают с использованием генеративного искусственного интеллекта: некоторые тексты выглядят «по-ботовски», а в ряде случаев ссылаются на несуществующие акты, при этом растёт страх, что ИИ со временем сможет заменить часть специалистов.

    Еврокомиссары и чиновники, по описанию Politico, боятся австрийского министра по делам Европы Клаудии Бауэр, добившейся сокращения административного бюджета Еврокомиссии на 8%, а также внутренних соперников: комиссар по экологии Джессика Росвалл опасается влияния Стефана Сежурне и давления Валдиса Домбровскиса, тогда как финский президент Александр Стубб рискует столкнуться с конкуренцией со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

    Особый раздел материала посвящен внутрипартийным страхам: лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, по словам авторов, опасается раскола своей фракции из-за отношения к сотрудничеству с правыми силами, тогда как сотрудники парламентской группы боятся его соратницу и генсека ЕНП Уарду Бенсуаг, которую характеризуют как жёсткого и бескомпромиссного аппаратчика.

    Парламенту ЕС в статье отведена роль недооценённого «монстра»: авторы напоминают, что хотя угрозы депутатов заблокировать следующий долгосрочный бюджет воспринимаются столицами скептически, для его утверждения потребуется 361 из 720 палатных голосов, и чем дольше национальные правительства игнорируют требования законодателей, тем сильнее становится их желание доказать серьёзность своих намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил ответов от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу нарушений при закупке вакцин от коронавируса. Во вторник исследование института Cluster 17 для издания Politico показало снижение уровня неприязни французов к Марин Ле Пен и рост неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%. В понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье и другие собеседники издания Politico предупредили, что Франция на фоне массовых протестов и растущего долга подошла к грани финансового кризиса.

    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас стала одним из худших назначений в истории ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине, считает обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин.

    Отсутствие Каллас на переговорах с Россией по Украине делает ее одним из самых неудачных кадровых назначений за всю историю Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Бутылина.

    «Каллас, вероятно, можно считать одним из самых неудачных кадровых назначений в истории ЕС», – написал колумнист.

    Журналист отметил, что Каллас не принимала участия в недавнем разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Дипломат также не получила приглашения на встречи в Петербурге и Осло, где присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, и, как ожидается, пропустит ноябрьские консультации по Украине в Абу-Даби.

    По информации издания, даже если Брюссель получит место за столом переговоров, делегацию чиновников возглавит не Каллас, а Бьерн Зайберт – руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор статьи подчеркнул, что ястребиная позиция дипломата по отношению к Москве, а также ее постоянная критика Китая и Дональда Трампа ведут к неуклонному снижению геополитической значимости Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил о неизбежности будущих переговоров Москвы с представителями Евросоюза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил участие европейской стороны в трехстороннем диалоге по Украине из-за провокационной позиции Брюсселя.

    Во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас указала на необходимость продолжать поддержку Киева в преддверии суровой зимы.

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Каллас отказалась покинуть дискуссию в Монреале по просьбе модератора

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреале отказалась завершить беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд вопреки попыткам модератора Фредерика Мерана закончить дискуссию.

    Курьезный эпизод произошел на мероприятии в Монреальском университете с участием Каллас и Ананд, где политолог Меран, модерировавший беседу, попытался завершить дискуссию, сославшись на плотный график гостей, передает РИА «Новости».

    «Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут», – заявил Меран по прошествии 40 минут разговора.

    В ответ на эти слова Каллас вскинула брови, удивленно посмотрела в зал и воскликнула: «Нет!», - после чего под смех аудитории модератор предложил еще более строгие временные рамки и сообщил, что участникам якобы нужно уйти немедленно, сделав акцент на последних словах.

    После повторного намека Мерана выражение лица Каллас стало еще более удивленным, она обернулась к Ананд, которая также была в недоумении, и, разводя руками, произнесла: «Мы не знаем…», одновременно разглядывая наручные часы. Однако канадский министр заметила таймер на столе и заявила, что на нем видно еще 20 минут, после чего модератор отказался от попыток завершить мероприятие и предложил аудитории задать вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС в Монреале.

    Обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин заявил, что Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине.

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    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

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    29 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Литвы объявил о введении всеобщего призыва в армию с 2032 года

    Науседа: Литва введет всеобщий призыв в армию с 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Госсовет обороны Литвы введет всеобщий призыв на срочную службу с 2032 года. Об этом сообщил журналистам сам глава государства Гитанас Науседа, передает ТАСС.

    «Решено перейти на всеобщий призыв с 2032 года», – заявил он. По словам президента Литвы, планируется ежегодно призывать около 7,5 тыс. военнообязанных. Глава государства добавил, что девушки также смогут проходить службу, но исключительно на добровольной основе.

    В 2026 году к срочной службе будут привлечены более 5 тыс. человек, которых компьютерная программа отберет случайным образом. Увеличение числа призывников до 2032 года ограничено из-за недостатка инфраструктуры и квалифицированных инструкторов, однако власти намерены устранить этот дефицит в ближайшие годы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Сейме Литвы предложили ввести всеобщий призыв в армию с 2030 года.

    В начале месяца власти Литвы ограничили получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины.

    В прошлом месяце Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу.

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    29 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Еврокомиссия отказала Прибалтике в деньгах на защиту от дронов

    LRT: ЕК отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на защиту от дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление системы защиты от дронов, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках фонда SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

    ЕК отказалась удовлетворить просьбу Латвии, Литвы и Эстонии о финансировании создания единой системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT. В сентябре министры обороны этих стран направили засекреченное письмо в ЕК с запросом на 500 млн евро.

    «Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в предоставлении запрашиваемого дополнительного финансирования на создание системы защиты от дронов в размере 500 млн евро и посоветовала обратиться в фонд SAFE», – говорится в сообщении.

    По словам Кубилюса, бюджет ЕС на текущий период подходит к концу, поэтому возможности получить значительные средства ограничены. При этом он напомнил о фонде SAFE, где после первого раунда заявок остался 21 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.

    На прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды.

    В начале месяца еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать «военный шенген» из-за неспособности сдерживать Россию.

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    29 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Глава ЕК пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

    Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии и ряда других европейских государств.

    «Из-за географии Канада не может стать полноправным членом ЕС, но мы все хотим поднять отношения на самый высокий уровень. Поэтому мы обсуждаем идею сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом Евросоюза. Идея проста – ассоциация без вступления», – заявила фон дер Ляйен в Монреале перед саммитом ЕС и Канады. Ее цитирует ТАСС.

    Глава Еврокомиссии призвала к сотрудничеству Брюсселя и Оттавы в сфере критических ресурсов, подчеркнув важность нарастающих канадских поставок кобальта, лития, никеля и графита. Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия по развитию искусственного интеллекта, военной поддержке Украины и совместному противостоянию России в Арктике.

    Ранее Германия и несколько других стран Евросоюза настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита.

    В базовых документах блока такой статус не фигурирует и процедуры для его предоставления не существует, однако Еврокомиссия полагает, что вопрос может быть решен без внесения изменений в договоры, требующих ратификации и референдумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе на саммите в Монреале.

    На прошлой неделе глава Еврокомиссии столкнулась с сопротивлением Германии, Франции и ряда других стран ЕС из-за попыток оформить для Канады этот статус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради отстаивания суверенитета объединения на мировой арене.

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    29 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом
    Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом
    @ Paul Zinken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает любые шаги, направленные на восстановление полноформатных отношений со странами Европейского союза.

    Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем любые – я всегда об этом говорил – поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России.

    В среду британские СМИ написали о расколе в Европе из-за переговоров финского и норвежского лидеров с Москвой.

    Во вторник по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.

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    29 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Премьер Греции призвал к заключению международного перемирия на море

    Премьер Греции Мицотакис призвал к глобальному перемирию на море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе выступления в ООН призвал к международному перемирию на море.

    Такое перемирие, по мнению главы правительства, должно обеспечить безопасное и свободное плавание коммерческих судов в условиях вооруженных конфликтов, пишет РИА «Новости».

    Премьер-министр Греции отметил, что атаки на коммерческие корабли увеличивают расходы на морские перевозки и страхование, что создает неопределенность на рынках. Он также обратился к странам Европы с призывом занять более активную позицию в вопросе защиты свободы судоходства.

    «Операция Евросоюза Aspides в Красном море, в которой Греция играет ведущую роль, – конкретный пример того, что Европа может и должна делать. Мы должны действовать более амбициозно», – добавил Мицотакис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить свободу судоходства во всех регионах мира.

    В тот же день шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet затонул после атаки у берегов Болгарии.

    В прошлом месяце йеменские хуситы установили контроль над всеми островами в Красном море.

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    29 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Грушко назвал шизофренией реакцию ЕС на разговор Стубба и Стере с Путиным

    Грушко: Реакция ЕС на звонок Стубба и Стере Путину является шизофренией

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом проявлением шизофрении.

    «Думаю, что это еще одно свидетельство той шизофрении, в которую сам себя загнал Евросоюз», – прокомментировал Грушко РИА «Новости» реакцию ЕС на разговор Путина со Стуббом и Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил об обещании Владимира Путина всегда отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал разговор Стубба и Стере с Путиным свидетельством осознания Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на звонок Стубба и Стере Путину.

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    30 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал Лагард измученной неверными решениями Евросоюза

    Дмитриев счел руководителя ЕЦБ Лагард измученной проблемами ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подавшая в отставку председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард выглядит измученной неверными решениями Евросоюза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

    Ранее Европейский центральный банк сообщил о досрочной отставке Лагард 7 февраля следующего года. Позднее она объяснила наличие пластырей на лице, с которыми появилась на видеообращении, перенесенной операцией по удалению рака кожи.

    Лагард возглавляет Европейский центральный банк с ноября 2019 года. Ее полномочия должны были завершиться в конце октября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Европейского центрального банка Кристин Лагард объяснила досрочную отставку желанием получить большую свободу слова.

    В четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка.

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    29 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    МИД сравнил политику ЕС по контактам с Россией со штрафбатом

    Грушко: Позиция ЕС по контактам с Россией похожа на штрафбат

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что позиция Евросоюза по вопросу контактов с Россией напоминает штрафной батальон.

    Он указал, что политика ЕС предполагает наказания для стран-участниц за любое нарушение общего строя в отношениях с Москвой, передает РИА «Новости». «Больше напоминает какой-то штрафбат, где любое нарушение строя должно караться гауптвахтой, либо какими-то другими дисциплинарными мерами», – сказал Грушко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о сохранении неофициального дипломатического канала связи с Москвой.

    Ранее европейские чиновники обсуждали введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии.

    До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила об ограничении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 сотрудников.

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