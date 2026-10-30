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    30 октября 2026, 10:57 • Новости дня

    Toyota и Waymo решили запустить беспилотные такси в Японии

    Kyodo News: Toyota и Waymo запустят службу беспилотных такси в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Японская компания Toyota Motor и американская Waymo намерены в 2027 году запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

    Компании планируют начать испытания полностью беспилотных такси с использованием электромобилей Toyota bZ4X, пишет Kyodo News. В дальнейшем сервис предполагается коммерциализировать.

    В перспективе партнеры намерены расширить зону оказания услуг на страны, где Waymo уже работает, включая Британию. Завод Toyota в префектуре Аити возьмет на себя производство автомобилей и установку оборудования для автономного вождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минобороны Японии решило разработать беспилотные суда для перевозки войск и грузов.

    В апреле Китай приостановил выдачу лицензий на автономные автомобили из-за системного сбоя в такси Apollo Go в Ухане.

    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МВД сняло с розыска сотни разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей

    МВД: В России сняли с розыска 665 разыскиваемых Канадой и ФРГ автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    МВД России сообщило о снятии с розыска 665 автомобилей из 813, которые разыскивались Канадой и Германией и были обнаружены на территории страны.

    По состоянию на середину октября из 813 найденных в России транспортных средств, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске», – пояснили в министерстве.

    Российская сторона довела до Генерального секретариата Интерпола позицию о недопустимости использования баз данных без конкретной правоохранительной цели. В результате Германия сократила список разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц. Кроме того, с сентября 2025 года возобновилось сотрудничество с Канадой, которая начала подтверждать или снимать с розыска автомобили по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе издание The New York Times сообщило об использовании организованными преступными группами канадских портов для отправки похищенных автомобилей в Россию. В июле старший инспектор ДПС Антон Порошин рассказал о способности приборов в патрульных машинах столичной ГАИ выявлять находящиеся в розыске автомобили.

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    28 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    «Соллерс» объявил о запуске первого в России производства восьмиступенчатых АКПП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобилестроительная группа «Соллерс» в следующем году первой в стране наладит серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических коробок передач на заводе в Елабуге, сообщили в концерне.

    Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года, передает РИА «Новости». Общая сумма инвестиций в реализацию проекта составит около 500 млн рублей, а проектная мощность предприятия достигнет 13,7 тыс. агрегатов в год.

    «Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу – это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна», – отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

    По его словам, локализация позволит управлять качеством агрегатов и создавать автомобили с улучшенными свойствами.

    Финальная сборка и испытания узлов пройдут на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров состоятся на литейном заводе «РосАЛит» в Заволжье. Новые коробки передач получат внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, а также коммерческие автомобили Sollers SF1.

    Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца сообщил о предоставлении концерну льготного займа на 395 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования, оснастки и режущего инструмента для новых линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о продолжении всесторонней поддержки стратегических предприятий отечественного автопрома. В начале осени Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в автомобилестроении.

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    28 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Mercedes-Benz предложил сотрудникам добровольное увольнение из-за кризиса

    WSJ: Mercedes-Benz предложит уволиться части сотрудников из-за спада в Китае

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложит части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz запускает новую программу добровольного увольнения для вспомогательного персонала, чтобы повысить эффективность работы на фоне ухудшения рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.

    Накануне компания снизила прогнозы на текущий год, предупредив об ухудшении ситуации на китайском рынке и росте издержек в четвертом квартале, в том числе расходов на сырье.

    Ожидается, что скорректированная рентабельность продаж в автомобильном подразделении по итогам года составит от 2% до 3%. При этом прибыль до вычета процентов и налогов прогнозируется на прошлогоднем уровне в 5,82 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу автомобильный концерн Mercedes-Benz запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников. В середине месяца портал немецкого автоконцерна BMW обвалился из-за ажиотажа вокруг программы выплаты пособий добровольно увольняющимся работникам. В начале месяца поставки автомобилей BMW снизились на 6,3% на фоне падения спроса в Китае.

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    28 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Автоконцерны Японии испугались новых правил Евросоюза для электромобилей

    NHK: Японские автопроизводители опасаются новых правил ЕС для электромобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планируемых в Евросоюзе правил, предоставляющих приоритет машинам европейской сборки.

    Японские автоконцерны ожидают трудностей из-за обсуждаемых в Европе мер поддержки автопрома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Власти Евросоюза намерены предоставлять право на субсидии и участие в государственных закупках исключительно электромобилям, произведенным на территории объединения. Подобные инициативы были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с компаниями из Китая.

    Детали новых правил пока обсуждаются, однако японский бизнес уже оценивает возможные последствия. Так, корпорация Toyota планирует расширить свой завод в Чехии, но в настоящее время продает в европейских странах автомобили японского и турецкого производства. Проблемы на европейском рынке могут возникнуть также у компаний Suzuki и Nissan.

    При этом представители Евросоюза подчеркивают наличие аналогичных защитных мер в самой Японии, ставящих в невыгодное положение европейских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пекин потребовал от китайских компаний отказа от сотрудничества с Брюсселем по делу о субсидиях.

    Весной Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба бизнесу из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В прошлом году газета Bild сообщила о разработке Еврокомиссией проекта закона об обязательной покупке электромобилей крупными фирмами.

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    28 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Министры обороны США и Японии договорились усилить сдерживание Китая

    Kyodo News: США и Япония договорились сдерживать военную активность Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече на Филиппинах договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

    Главы оборонных ведомств согласились с важностью увеличения инвестиций в безопасность и продолжения стратегического согласования действий. Стороны договорились об усилиях по «реализации эффективной обороны путем воспрещения доступа в Первой островной цепи», которая находится к востоку от китайского побережья и включает Японию, Тайвань и Филиппины, пишет Kyodo News.

    Коидзуми проинформировал Хегсета о текущей работе по обновлению стратегии безопасности Японии и связанных с ней документов до конца года. Встреча министров прошла в филиппинском городе Себу на полях мероприятий по линии АСЕАН.

    Стороны также подтвердили продолжение переговоров о превентивных мерах после ареста американского морского пехотинца в начале месяца. Военнослужащего подозревают в ограблении и убийстве женщины в префектуре Окинава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 в ходе совместных военных учений с США. В пятницу министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о договоренности с США закрыть американскую военную вертолетную площадку на Окинаве. В прошлом месяце официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

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    28 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Экспорт гибридных автомобилей из Китая в Евросоюз вырос более чем на 200%

    SCMP: Экспорт гибридных автомобилей из Китая в ЕС вырос более чем на 200%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Европейского союза увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ожидания скорого введения квот на ввоз.

    В сентябре экспорт китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза вырос более чем на 200% в годовом исчислении, пишет SCMP.

    Ожидается, что объем поставок останется на высоком уровне до вступления в силу ограничений на импорт, которые были согласованы в ходе недавних торговых переговоров.

    Кроме того, ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует построить новые заводы в Европе для увеличения своей доли на рынке. Это решение связано с сокращением финансовой поддержки внутри страны и растущими торговыми барьерами за рубежом.

    Также Китай предоставил новые разрешения на автономное вождение производителю электромобилей Xpeng и совместному предприятию Volkswagen для усиления конкуренции на рынке беспилотных автомобилей с американской компанией Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    Кроме того, регистрация новых машин китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза.

    Также китайский производитель BYD занял первое место по продажам электромобилей в Евросоюзе, опередив Tesla.

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    28 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Китае заявили о планах Японии создать собственный ядерный арсенал

    КНР обвинила кабинет премьера Японии в планах создать ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн заявил, что правительство Японии стремится к созданию собственного ядерного потенциала.

    «С момента прихода к власти нынешнего правительства Японии правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала», – заявил Дай Хуайчэн ТАСС.

    По его словам, на конец 2024 года Япония располагала 44,4 т выделенного плутония, из которых большая часть хранится за рубежом. Этого количества теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок.

    Эксперт отметил, что Токио обладает всеми необходимыми технологиями для создания средств доставки ядерного оружия. Страна занимает лидирующие позиции в разработке баллистических ракет и имеет техническую базу для создания кораблей с ядерными энергетическими установками.

    Дай Хуайчэн добавил, что ядерные амбиции команды премьер-министра Санаэ Такаити противоречат мнению общественности. Около 60% японцев выступают против разработки ядерного оружия, а 80% требуют соблюдать безъядерный статус страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны продолжить развитие ядерной программы.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о стремлении Варшавы участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Также Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала.

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    28 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Россия предоставила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Руденко: Россия разрешила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что представители японского посольства получили консульский доступ к журналисту газеты «Хоккайдо симбун», арестованному по подозрению в шпионаже.

    Представители посольства Японии в Москве получили доступ к задержанному соотечественнику в минувший понедельник, передает ТАСС.

    «У нас есть консульская конвенция с Японией, заключенная много лет тому назад, в соответствии с которой действительно к задержанным предоставляется консульский допуск. Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольства», – сообщил Руденко.

    Заместитель министра напомнил, что в отношении представителя СМИ ведется уголовное расследование по определенным статьям. Центр общественных связей ФСБ 13 октября сообщил о задержании в Южно-Сахалинске корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» по подозрению в шпионаже. Репортера взяли под стражу перед вылетом из России и доставили в Москву, где Лефортовский районный суд санкционировал его арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госдепартамент США осудил задержание корреспондента японской газеты в России по подозрению в шпионаже.

    В середине месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити опровергла причастность властей страны к шпионской деятельности на российской территории.

    ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого.

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    29 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Минтранс напомнил о сроках и правилах перехода на зимнюю резину

    Минтранс: Автомобилистам рекомендовано менять летнюю резину при 5-7 градусах

    Tекст: Валерия Городецкая

    По закону переход на зимние шины обязателен до 1 декабря, но эксперты советуют делать это при снижении среднесуточной температуры до плюс пяти-семи градусов, сообщил Минтранс.

    «Техрегламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», – говорится в сообщении министерства в Max.

    Отмечается, что при плюс пяти-семи градусах Цельсия и постоянных заморозках летняя резина теряет упругость из-за воздействия низких температур, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

    Также в ведомстве уточнили, что зимние шины могут быть шипованными или нешипованными, но обязательно должны иметь маркировку «M+S», «M S» или «M&S».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автоюрист Лев Воропаев заявил о необязательности смены летней резины на зимнюю в ноябре по действующим правилам.

    В прошлом году первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил о штрафах в 500 рублей за несоблюдение сезонной смены шин.

    В октябре прошлого года эксперты дали рекомендации водителям по правильному выбору времени для смены резины.

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    29 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Volkswagen решил ускорить реструктуризацию из-за кризиса

    WSJ: Volkswagen ускорит реструктуризацию из-за кризиса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подтвердил годовой прогноз и заявил о необходимости быстро реализовать планы реструктуризации на фоне трудностей на рынке.

    Компания подчеркнула важность быстрого и последовательного осуществления плана, пишет The Wall Street Journal.

    В сентябре автопроизводитель снизил прогноз прибыли из-за убытков в 11,15 млрд долларов, связанных с долей в Porsche, трудностями на китайском рынке и реструктуризацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу профсоюзы пригрозили забастовкой из-за планов Volkswagen ликвидировать 12 тыс. позиций к 2030 году. В прошлом месяце автоконцерн намеревался дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche. В начале сентября наблюдательный совет Volkswagen утвердил программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

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    29 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Создатель Hello Kitty разорвал связи с сериалом после критики в Китае

    Создатель Hello Kitty извинился за японский сериал перед Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японская компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, принесла извинения и прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ в преднамеренном очернении Пекина.

    Японская компания Sanrio извинилась и разорвала коммерческие связи со шпионским сериалом Vivant после возмущения китайской аудитории, пишет The Guardian.

    Во втором сезоне японского сериала показано, как китайские агенты применяют жестокие пытки к сотрудникам секретного подразделения японской разведки, включая отрезание пальцев и ножевые ранения.

    Китайские государственные СМИ назвали эти сцены преднамеренным очернением Пекина. Издание Global Times отметило сходство показанных методов с пытками, которые применяли японские оккупационные войска против мирных китайцев во время Второй мировой войны, обвинив авторов шоу в искажении истории.

    Представители Sanrio сообщили в социальной сети Weibo об отказе от сотрудничества с создателями Vivant, так как проект противоречит корпоративным ценностям компании по укреплению гармонии. В Sanrio пообещали ужесточить проверку будущих партнерских проектов.

    Китай остается важнейшим зарубежным рынком для создателей Hello Kitty. В первой половине текущего года доходы Sanrio в КНР составили 781 млн юаней, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня. В том же месяце МИД КНР сделал серьезное представление Токио из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити. В августе прошлого года Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад.

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    29 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Автоюрист оценил обязательность смены летней резины на зимнюю в ноябре

    Юрист Воропаев назвал необязательным переход на зимнюю резину в ноябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре по действующим правилам необязательно, однако водителям стоит ориентироваться на погодные условия, заявил автоюрист Лев Воропаев.

    По действующим нормам использование зимней резины обязательно только в течение трех месяцев – декабря, января и февраля, передает РИА «Новости».

    «Обязательного требования, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», – сказал Воропаев.

    Вместе с тем юрист подчеркнул, что в большинство регионов зима приходит до наступления декабря. С точки зрения безопасности водителям необходимо поменять шины уже в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможности использования летней резины в Москве до начала ноября.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала переходить на зимнюю резину в конце октября.

    Также заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов разрешил москвичам сменить зимнюю резину на летнюю при устойчиво теплой погоде.

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    29 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Пекин призвал Японию перестать нагнетать напряженность из-за полетов ВКС России

    Пекин призвал Японию не нагнетать напряженность из-за законных полетов ВКС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган призвал Японию перестать преувеличивать напряженность в регионе в ответ на законные полеты ВКС России и китайской авиации.

    На брифинге Сяогана попросили прокомментировать данные японского ведомства, что Воздушные силы самообороны страны 442 раза поднимали самолеты в ответ на полеты авиации России и Китая, передает РИА «Новости».

    «Мы призываем Японию прекратить этот вводящий в заблуждение фарс и перестать создавать и преувеличивать напряженность», – заявил представитель Минобороны Китая.

    Сяоган подчеркнул, что Япония постоянно использует тактику раздувания угроз безопасности. По его словам, попытки Токио переложить вину и очернить Китай лишь подтверждают опасные действия самой Японии по слежке за законными полетами Москвы и Пекина. Ранее Россия и Китай неоднократно указывали, что совместное патрулирование проходит без нарушений воздушного пространства других стран в строгом соответствии с международными правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китайская ассоциация по контролю над вооружениями и разоружению заявила о стремлении правительства Японии к созданию собственного ядерного потенциала.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о создании дополнительной угрозы для российского Дальнего Востока и Китая из-за размещения американских комплексов Typhon в Японии.

    Также посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй указал на стремительное сближение Токио с Североатлантическим альянсом.

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