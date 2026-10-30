Демократы назвали Техас самым перспективным штатом для победы на выборах

Axios: Демократы сочли Техас главным шансом получить большинство в Сенате

Tекст: Игорь Иножарский

Главный комитет Демократической партии США (Senate Majority PAC) считает Техас и Огайо наиболее перспективными штатами для победы над республиканцами на предстоящих выборах, пишет Axios. Также в партии надеются на успех в Айове и на Аляске.

«Есть признаки оптимизма в Техасе, но он остается непредсказуемым, как и Айова, Огайо и Аляска», – заявила представитель комитета Лорен Френч.

Она подчеркнула, что демократы сосредоточены на победе в этих традиционно консервативных штатах. Для возвращения контроля над Сенатом партии необходимо выиграть в двух из четырех названных штатов, а также одержать победу в Северной Каролине и Мэне.

В Техасе сенатора от Демократической партии не избирали с 1988 года. На предстоящих выборах партию представляет член палаты представителей штата Джеймс Таларико, который с небольшим отрывом опережает кандидата от республиканцев Кена Пакстона в недавних опросах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп отменил очные выступления в Канзасе и Айове в последние дни кампании перед промежуточными выборами. В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на митинге в штате Северная Каролина назвал летающих насекомых беспилотной технологией Демократической партии. На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов в промежуточные выборы в США.