Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II ведет разведывательное патрулирование над Черным морем, передает РИА «Новости». Борт придерживается курса на восток.

Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:40 мск и по состоянию на 10:25 мск находился над морем. Уточняется, что бизнес-джет был переоборудован американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В свою очередь альянс называет расширение инициатив сдерживанием «российской агрессии».

Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом на равноправной основе при условии отказа от милитаризации континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II более четырех часов летал у российских границ над территориями Эстонии и Латвии.