Авиаинструктор и студент погибли при столкновении двух вертолетов в США

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в четверг днем. Столкнулись вертолеты Robinson R22 и Airbus H125. Они упали в поле недалеко от муниципального аэропорта Макминнвилл, пишет Fox News.

В офисе шерифа округа Ямхилл подтвердили гибель всех находившихся на борту. В вертолете Robinson находились 22-летняя инструктор Мэдди Аасбо и студент из Великобритании, имя которого пока не называется. Единственным пилотом Airbus оказался 38-летний Тайлер Делэйн Стердевант.

По словам представителя департамента транспорта Орегона Минди Маккартт, из-за падения обломков спасатели перекрыли местное шоссе и прилегающие дороги. Менеджер аэропорта Джон Паскелл отметил, что авиакатастрофа не повлияла на работу воздушной гавани.

Расследованием причин столкновения занимаются Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Ранее в пятницу пресс-служба офиса шерифа округа Ямхилл сообщила о гибели трех человек при столкновении двух вертолетов в воздухе в американском штате Орегон.