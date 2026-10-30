Одетый зомби американец напал с ножом на посетителей кофейни

Fox News: В Техасе одетый в костюм зомби мужчина ранил ножом двух человек

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в среду вечером в кофейне The Buzz Mill перед началом местного комедийного шоу. Посетители заведения пожаловались на устроившего дебош мужчину в костюме зомби с загримированным лицом, после чего тот ранил ножом двух человек, пишет Fox News.

Прибывшие на место полицейские обнаружили одного раненого с опасными для жизни травмами, а второго – с менее серьезными повреждениями. Обоих пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

После нападения злоумышленник попытался скрыться на пикапе, но протаранил пустой беспилотный автомобиль. Правоохранительные органы организовали поиски и задержали подозреваемого на пешеходной тропе в нескольких километрах от места происшествия.

Задержанному Шанкару Темплу Грейсу предъявили обвинения по двум эпизодам нападения при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия.

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