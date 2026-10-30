Ревда осталась без горячей воды и тепла из-за порывов теплосетей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В городе остановлена подача горячей воды и снижена температура отопления из-за порывов теплосети, которые произошли в связи с остановкой ГТ ТЭЦ Ревды, пишет ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Сейчас готовится к запуску котельная № 2. Подача горячей воды возобновится после восстановления отопления.

Власти уточнили, что горячее водоснабжение в районах с порывами будет восстановлено по окончании ремонтных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 5,5 тыс. жителей Волгограда остались без отопления и горячего водоснабжения в результате повреждения тепловой сети.

В феврале теплоснабжение в Энергодаре было приостановлено после порыва магистрального трубопровода.