Путин наградил Зорькина орденом «За доблестный труд»

Валерий Зорькин удостоен награды за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность». Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Зорькин является первым председателем Конституционного суда в современной истории России. Он также имеет орден Апостола Андрея Первозванного и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поздравил судей, сотрудников аппарата и ветеранов Конституционного суда с 35-летием со дня образования.