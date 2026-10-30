Путин присвоил звание Героя России космонавту Платонову

Согласно документу, Олег Платонов награжден «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции», следует из указа на официальном портале правовой информации.
Олег Платонов является космонавтом-испытателем отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин наградил высшей государственной наградой сотрудника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Кирилла Пескова.
Экипаж миссии Crew-11 с участием Олега Платонова досрочно завершил полет на МКС из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов.