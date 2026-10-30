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    30 октября 2026, 10:19 • Новости дня

    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой

    Глава Газпрома Миллер предсказал Европе рост цен на газ до 2,5 тыс. долларов

    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В случае холодной зимы цены на газ в Европе могут достигнуть 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Уровень 1200 долларов за тысячу кубометров, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

    Отмечается, что европейцы установили серию исторических антирекордов по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). Например, в Германии, являющейся крупнейшим потребителем газа в Европе, хранилища заполнены только на 61,6%.

    «Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», – подчеркнул Миллер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

    Европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В середине месяца глава Газпрома Алексей Миллер заявил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе.

    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение

    Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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    29 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Глава ЕК пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

    Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии и ряда других европейских государств.

    «Из-за географии Канада не может стать полноправным членом ЕС, но мы все хотим поднять отношения на самый высокий уровень. Поэтому мы обсуждаем идею сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом Евросоюза. Идея проста – ассоциация без вступления», – заявила фон дер Ляйен в Монреале перед саммитом ЕС и Канады. Ее цитирует ТАСС.

    Глава Еврокомиссии призвала к сотрудничеству Брюсселя и Оттавы в сфере критических ресурсов, подчеркнув важность нарастающих канадских поставок кобальта, лития, никеля и графита. Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия по развитию искусственного интеллекта, военной поддержке Украины и совместному противостоянию России в Арктике.

    Ранее Германия и несколько других стран Евросоюза настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита.

    В базовых документах блока такой статус не фигурирует и процедуры для его предоставления не существует, однако Еврокомиссия полагает, что вопрос может быть решен без внесения изменений в договоры, требующих ратификации и референдумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе на саммите в Монреале.

    На прошлой неделе глава Еврокомиссии столкнулась с сопротивлением Германии, Франции и ряда других стран ЕС из-за попыток оформить для Канады этот статус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради отстаивания суверенитета объединения на мировой арене.

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    29 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Полиция Финляндии завела дело из-за строительства дата-центра «дочки» Google

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Финляндии начала уголовное расследование из-за строительства дата-центра компанией Tuike Finland Oy, которая является «дочкой» американской корпорации Google.

    «Полиция начала уголовное расследование в связи с подготовительными работами по проекту строительства дата-центра Muhos компанией Tuike Finland Oy», – передает РИА «Новости» сообщение финских правоохранителей.

    Отмечается, что расследование начато по запросу управления по лицензированию и надзору по делу о нанесении ущерба окружающей среде. Ранее власти приостановили возведение дата-центра из-за экологических нарушений и незаконной вырубки леса.

    В полиции добавили, что расследование может затянуться из-за масштаба дела и завершится примерно к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Евросоюза уличили в сокрытии сведений о негативном влиянии дата-центров на экологию.

    В сентябре полиция Финляндии не обнаружила необходимости в уголовных делах из-за упавших весной на территории страны военных беспилотников украинского происхождения.

    Летом американские экологические организации потребовали от властей США приостановить утверждение проектов космических дата-центров из-за угрозы загрязнения стратосферы.

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    29 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом
    Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом
    @ Paul Zinken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает любые шаги, направленные на восстановление полноформатных отношений со странами Европейского союза.

    Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем любые – я всегда об этом говорил – поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России.

    В среду британские СМИ написали о расколе в Европе из-за переговоров финского и норвежского лидеров с Москвой.

    Во вторник по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.

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    29 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Полянский удивился вере Европы в сказку о победе над Россией

    Постпред при ОБСЕ Полянский удивился вере Европы в сказку о победе над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны продолжают верить в возможность победить Россию, при этом у них нет внятной стратегии в украинском конфликте, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Стратегия России в украинском конфликте «понятна и логична», в то время как стратегия европейских стран остается неясной, передает ТАСС.

    «Позволять [Владимиру] Зеленскому узурпировать власть и дальше, отправляя при этом на убой всех своих граждан и нарушая их элементарные права? Подбросить еще деньжат коррумпированной украинской верхушке, вынув их из карманов собственных граждан, выходящих сегодня на улицы на акции протеста? Напичкать Украину новым оружием, которое расползается по миру и уже начинает стрелять в самих европейцев?» – задался вопросом Полянский.

    По его словам, непонятно, зачем европейцы все это делают. «Чтобы победить Россию? Вы в эту сказку по-прежнему верите?» – обратился он к коллегам по ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном игнорировании европейскими странами бесправия жителей Украины.

    Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе.

    На прошлой неделе Полянский сообщил о приверженности России дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

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    29 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия не успела заполнить газохранилища к установленному сроку

    Reuters: Германия сорвала план по заполнению газовых хранилищ к началу ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти ФРГ не смогли заполнить газохранилища до требуемых законом показателей к 1 ноября, однако федеральное сетевое агентство не увидело в этом высоких рисков нехватки топлива.

    Германия не успевает заполнить свои газохранилища до уровня, которого по закону предписано достичь к 1 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    На данный момент немецкие хранилища заполнены на 61,7%. Согласно действующим правилам, к 1 ноября большинство из них должны быть заполнены минимум на 80%. Для шести объектов введены более низкие требования в 45%, таким образом совокупный целевой показатель составляет около 70%.

    Ожидается, что фактический результат окажется примерно на восемь процентных пунктов ниже расчетного показателя федерального сетевого агентства страны (BNetzA). При этом ведомство не видит оснований для принятия дополнительных мер и считает риски нехватки газа низкими из-за появления дополнительных объемов СПГ.

    «Уровень заполненности газохранилищ ниже, чем когда-либо. Это вызывает беспокойство», – заявил политик от партии «Зеленые» и бывший статс-секретарь министерства экономики ФРГ Михаэль Келлнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на топливо в Европе опустились до 1126 долларов за тысячу кубометров.

    В среду стоимость газа превысила 1125 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе власти Германии выделили 245 млн евро на дополнительные закупки газа из-за низкого уровня запасов в хранилищах.

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    29 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Грушко назвал шизофренией реакцию ЕС на разговор Стубба и Стере с Путиным

    Грушко: Реакция ЕС на звонок Стубба и Стере Путину является шизофренией

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом проявлением шизофрении.

    «Думаю, что это еще одно свидетельство той шизофрении, в которую сам себя загнал Евросоюз», – прокомментировал Грушко РИА «Новости» реакцию ЕС на разговор Путина со Стуббом и Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил об обещании Владимира Путина всегда отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал разговор Стубба и Стере с Путиным свидетельством осознания Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на звонок Стубба и Стере Путину.

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