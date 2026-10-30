Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой

Глава Газпрома Миллер предсказал Европе рост цен на газ до 2,5 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

«Уровень 1200 долларов за тысячу кубометров, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

Отмечается, что европейцы установили серию исторических антирекордов по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). Например, в Германии, являющейся крупнейшим потребителем газа в Европе, хранилища заполнены только на 61,6%.

«Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», – подчеркнул Миллер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

Европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

В середине месяца глава Газпрома Алексей Миллер заявил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе.