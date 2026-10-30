Европейские производители гробов обвинили китайские компании в демпинге

Politico: Производители гробов в Европе пожаловались на дешевый импорт из Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

За последние пять лет из-за конкуренции с китайскими поставщиками закрылась примерно четверть европейских предприятий этой отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

Представители сферы сформировали коалицию и уже провели встречу с чиновниками Еврокомиссии.

По оценкам европейских компаний, изготовление гроба в Китае обходится примерно в три раза дешевле, чем в Италии, даже при использовании одинаковой древесины. В ЕС полагают, что конкуренты из КНР пользуются государственными субсидиями, экспортными налоговыми льготами, а также преимуществами более дешевой рабочей силы и материалов.

В начале 2027 года Евросоюз планирует принять дополнительные меры для сокращения объемов импорта из Китая, сообщает Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза увеличился в три раза на фоне ожидания квот.

Во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об ограничении поставок машин из КНР.

Ранее Евросоюз запланировал повысить пошлины на китайскую сталь до 50% для поддержки европейских производителей.