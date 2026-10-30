Путин поздравил Конституционный суд с 35-летием создания

Владимир Путин поздравил судей, сотрудников аппарата и ветеранов Конституционного суда России с 35-летием образования инстанции.
«Все эти годы он выполняет важную миссию – обеспечивает верховенство и прямое действие Конституции как первоосновы законодательства, правового фундамента социально-экономической, общественной жизни страны, показывает пример ответственного и внимательного отношения к судьбе каждого человека, соблюдая баланс личной свободы и публичных интересов», – говорится в обращении Путина на сайте Кремля.
Владимир Путин добавил, что решения Конституционного суда служат высшим критерием оценки нормативных актов, защищают права граждан и укрепляют национальный суверенитет. Путин выразил уверенность в дальнейшем вкладе инстанции в развитие демократического государства и поблагодарил сотрудников за компетентность и честное служение Отечеству.
Ранее президент России Владимир Путин назвал качество работы судей условием доверия граждан к власти. Владимир Путин отметил важность единой судебной практики в периоды серьезных перемен.