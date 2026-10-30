Лавров назвал дружбу и доверие основой отношений России и Таиланда

Лавров заявил о построении отношений России и Таиланда на дружбе и доверии

Tекст: Вера Басилая

«Отношения России и Таиланда, 130-летие которых нам предстоит отметить в 2027 году, выстраиваются на прочной основе дружбы, конструктивного сотрудничества и взаимного доверия», – говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД.

По словам министра, дальнейшему раскрытию потенциала экономического взаимодействия государств способствует встреча в Бангкоке, проведение которой становится доброй традицией.

Лавров отметил, что деловую повестку форума дополняет насыщенная культурная программа, включающая Дни Москвы, балетный гала-концерт и товарищеский хоккейный матч. Он выразил уверенность, что эти мероприятия поспособствуют углублению взаимопонимания между народами, а результаты самого форума помогут реализации инвестиционных проектов и укреплению партнерства.

Второй Российско-Таиландский инвестиционный форум открылся в Бангкоке в четверг и продлится до 31 октября. Организатором выступает Российско-Таиландский Деловой совет при поддержке посольства России, правительства Москвы и фонда «Росконгресс».

Ранее заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун договорились форсировать переговоры о зоне свободной торговли.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил о готовности стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии.