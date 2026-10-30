Подо льдом искусственного водоема в Хабаровском крае утонули двое детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дети погибли после того, как вместе с матерью провалились под лед искусственного водоема, сама женщина выжила, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«К сожалению, все усилия спасателей и бригад скорой помощи спасти жизни детей оказались безуспешными», – заявили в МЧС.

Днем мать гуляла с двумя детьми возле искусственного водоема. Сначала на лед выбежал младший ребенок, затем за ним отправились мать и старший сын. Толщина льда не превышала одного сантиметра.

Местный житель вытащил из воды младшего ребенка, старшего извлекли спасатели в гидрокостюмах. Для оказания помощи матери на место выдвинулись психологи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе несовершеннолетняя девушка погибла при съезде автомобиля с дороги в реку Чара Забайкальского края. В июне на реке Мая в Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок. В Алтайском крае мужчина и двое детей погибли в перевернувшейся лодке.