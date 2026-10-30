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    30 октября 2026, 08:47 • Новости дня

    Подо льдом искусственного водоема в Хабаровском крае утонули двое детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В селе Мирное Хабаровского края двое детей погибли, провалившись вместе с матерью под лед искусственного водоема, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Дети погибли после того, как вместе с матерью провалились под лед искусственного водоема, сама женщина выжила, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «К сожалению, все усилия спасателей и бригад скорой помощи спасти жизни детей оказались безуспешными», – заявили в МЧС.

    Днем мать гуляла с двумя детьми возле искусственного водоема. Сначала на лед выбежал младший ребенок, затем за ним отправились мать и старший сын. Толщина льда не превышала одного сантиметра.

    Местный житель вытащил из воды младшего ребенка, старшего извлекли спасатели в гидрокостюмах. Для оказания помощи матери на место выдвинулись психологи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе несовершеннолетняя девушка погибла при съезде автомобиля с дороги в реку Чара Забайкальского края. В июне на реке Мая в Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок. В Алтайском крае мужчина и двое детей погибли в перевернувшейся лодке.

    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    30 октября 2026, 03:36 • Новости дня
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом

    Tекст: Антон Антонов

    Во время приема детей на Хэллоуин в Белом доме сладости получили мальчик в форме советского танкиста и девочка в народном костюме, похожем по стилю на русский, сообщают информационные агентства.

    Вечером четверга президент США с супругой принимали детей, которые по очереди подходили к президентской чете и получали из их рук шоколад. Обычно в таких мероприятиях участвуют дети представителей администрации, однако на праздник приглашаются и некоторые семьи со стороны, передает РИА «Новости».

    Один из приглашенных мальчиков был одет в форму танкиста с советской фуражкой, а на его рукаве находился шеврон, обозначающий принадлежность к танковым войскам. Вместе с ним к президенту подошла девочка в традиционном народном костюме с белой блузкой, головным убором с лентами и темным сарафаном с цветочным узором, напоминающим русский стиль.

    Первая леди проявила интерес к костюму мальчика и даже потрогала его фуражку. После того как дети получили традиционные подарки от президента и его супруги, они покинули кадр, при этом личности детей и их родителей не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сеуле в преддверии Хэллоуина распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры, во время которых пассажирам предстоит сражаться с зомби.

    В 2025 году американская актриса Джулия Фокс вызвала шквал критики, появившись на Хеллоуин в костюме Жаклин Кеннеди, «окровавленном», как после покушения на ее мужа.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    28 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Житель Кубани арестован за убийство пятилетнего пасынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянском районе Краснодарского края арестовали мужчину, обвиняемого в избиении и убийстве пятилетнего сына своей супруги, сообщили в Следственном комитете.

    Трагедия случилась 16 октября. В этот момент матери ребенка не было дома. По версии следствия, 28-летний мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов, а также ударил его головой о металлическую батарею. Мальчик скончался в больнице, сообщило СУ СК России по региону.

    Отчим пытался выдать случившееся за несчастный случай, заявив врачам, что мальчик упал в ванной. Однако его причастность была доказана, и на допросе он признался в содеянном.

    Прокуратура региона даст оценку действиям органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Краснодарском крае отправил под стражу местного жителя по обвинению в жестоком убийстве школьницы.

    В том же месяце Краснодарский краевой суд вынес приговор паре за жестокую расправу над малолетним сыном.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности соцработников после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    27 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Ватикан заверил в продолжении работы по обмену пленными на Украине

    В Ватикане пообещали продолжить обмены пленными России и Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан намерен продолжать усилия по обмену пленными между Россией и Украиной и возвращению детей в семьи.

    «Мы продолжим взаимодействовать по Украине. Очевидно, мы продолжим работать над вопросом обмена пленными, а также над вопросом детей, в том числе их возвращения в семьи», – передает РИА «Новости» слова Галлахера.

    Он отметил, что возвращение детей остается сложной задачей из-за затяжного характера конфликта. Те, кто был ребенком в его начале, уже достигли совершеннолетия, что создает дополнительные юридические сложности.

    «Мы привержены этой работе и продолжим ее. Кардинал Маттео Дзуппи, с которым я встречался на прошлой неделе, тоже полон решимости продолжать усилия всеми доступными нам способами», – добавил представитель Ватикана.

    В конце сентября Дзуппи посетил Москву. Он провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о сложных переговорах с украинской стороной по обмену военнопленными. В сентябре кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду на развитие процесса обмена пленными.

    Летом глава дипслужбы Ватикана Пол Ричард Галлахер сообщил о проведении переговоров с Россией по гуманитарным проблемам.

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    27 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    МВД перечислило документы для подтверждения гражданства детей до 14 лет

    МВД: Гражданство детей до 14 лет подтверждают загранпаспорт и свидетельство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наличие российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет можно подтвердить с помощью свидетельства о рождении со специальной отметкой, заграничного паспорта или паспорта родителя, сообщили в миграционной службе МВД.

    Удостоверить статус гражданина для ребенка младше 14 лет позволяет его российский заграничный паспорт или свидетельство о приобретении гражданства по рождению. В качестве альтернативы принимается свидетельство о рождении с соответствующей отметкой, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Кроме того, подтверждающим документом служит нотариально заверенный перевод на русский язык иностранного свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве. Статус ребенка также можно подтвердить по паспорту родителя с российским гражданством, если в него внесены и заверены сведения о детях.

    В ведомстве добавили, что с октября 2025 года родители и законные представители могут подавать заявления об оформлении гражданства по рождению в электронном виде через портал государственных услуг. Срок рассмотрения таких обращений территориальными органами министерства составляет пять рабочих дней, при этом возможность подачи документов на бумажном носителе сохранена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД анонсировало прекращение внесения данных о детях в загранпаспорта родителей с 2027 года. В апреле россияне получили возможность подтверждать наличие у ребенка гражданства в электронной форме. В январе миграционная служба разрешила выехавшим детям до 14 лет возвращаться в страну по свидетельству о рождении.

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    29 октября 2026, 03:17 • Новости дня
    Суд Сиднея приговорил учительницу за сексуальные преступления против школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Сиднее приговорил школьную учительницу Тайлу Ли Брэйли к 15 месяцам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении двух учеников.

    Брэйли признала вину по четырем обвинениям, связанным с сексуальными действиями в отношении подростков в 2024 году, а также с использованием средств связи для передачи материалов о жестоком обращении с детьми, передает abc.net.au.

    Суд подчеркнул, что действия Брэйли разрушили доверие между учителем и учеником, что потребовало тюремного заключения. «Преступления подобного рода наносят огромный вред доверию, которое должно существовать между семьями и системой образования», – заявила судья.

    Брэйли арестовали в августе 2024 года, а после освобождения под залог вновь задержали по обвинениям, связанным со вторым подростком. Психолог отметил, что в момент совершения преступлений учительница, вероятно, находилась в маниакальном эпизоде из-за биполярного расстройства. Осужденная сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в апреле 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Литве отдал под суд католического священника по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

    В середине месяца суд в США приговорил тренера к 90 годам тюрьмы за детскую порнографию.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Львова-Белова анонсировала центр профилактики киберпреступлений против детей

    В России решили создать центр профилактики киберпреступлений против детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создаваемый на базе аппарата детского омбудсмена центр профилактики киберпреступлений будет отслеживать новые схемы мошенников и разрабатывать рекомендации по противодействию им, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В аппарате создается аналитический центр, где соберут «текущие поведенческие модели, как профилактировать это все», а также новые мошеннические схемы, которые «постоянно модернизируются», передает ТАСС слова Львова-Беловой.

    Она рассказала, что аппарат занимается профилактикой киберпреступлений в отношении детей, вовлечения их в террористическую деятельность и травли, что является одной из главных проблем. Омбудсмен подчеркнула важность информирования и цифровой гигиены.

    Львова-Белова добавила, что детей необходимо научить не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не добавлять в друзья незнакомцев и не сообщать персональные данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД предупредило об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей.

    Ранее эксперт заявил о применении злоумышленниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    Тогда ведомство сообщило о многоступенчатых схемах обмана несовершеннолетних.

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    27 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Москва и Подмосковье стали лидерами по рождению двойняшек и тройняшек

    Соцфонд: Москва и Подмосковье стали лидерами по рождению двойняшек и тройняшек

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые девять месяцев 2026 года больше всего двоен и троен появилось на свет в столичных и подмосковных медицинских учреждениях.

    В роддомах московского региона за этот период два ребенка за одни роды появились 1075 раз, а три – 13 раз, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

    В число регионов-лидеров по количеству родившихся двоен и троен также вошли Краснодарский край и Петербург. На Кубани двойняшки родились в 325 семьях, а тройняшки – в четырех. В Петербурге зарегистрировано 270 семей с двойняшками и три – с тройнями.

    Замыкают первую пятерку Дагестан и Свердловская область, где двойни появились на свет у 249 и 233 матерей соответственно. Кроме того, по три тройни с начала года родились в Алтайском крае и Кировской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Туве и Чечне зафиксировали самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России.

    Весной в Социальном фонде назвали Москву, Московскую область и Краснодарский край лидерами по числу многодетных семей.

    В марте вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте рождаемости по итогам 2025 года в 18 регионах страны.

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    28 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Линия помощи школьникам приняла почти 3 тыс. обращений за 1,5 месяца

    Минпросвещения: Линия помощи школьникам приняла 3 тыс. обращений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия» за 1,5 месяца поступило около 3 тыс. звонков.

    Чаще всего за поддержкой обращались обучающиеся, на которых пришлось 40% от общего числа запросов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Почти за полтора месяца на круглосуточную линию поступило почти 3 тыс. обращений, и почти половина из них – это конкретные психологические и социальные трудности, в решении которых ребятам и взрослым нужна помощь здесь и сейчас», – сказал Кравцов.

    Специалисты также получили 25,7% звонков от родителей и 1,5% от педагогов. Еще 32,8% обращений поступили от других взрослых или лиц, чью принадлежность установить не удалось.

    В ходе консультаций сотрудники линии помогают обратившимся снизить эмоциональное напряжение и определить возможные пути решения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия».

    В августе Кравцов заявил о появлении во всех школах специальных инстанций для разрешения разногласий между учениками, родителями и преподавателями.

    В 2025 году ведомство создало комиссию по защите чести и достоинства педагогов.

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    28 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Кравцов заявил о внедрении программ воспитания во всех школах России

    Кравцов: Во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания.

    «На сегодняшний день создана эффективно работающая система воспитательной работы в школах. Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания. Важная задача – создание в школах среды, которая способствует развитию детей, формированию у них гражданской ответственности и уважения к истории и культуре нашей страны», – приводит слова Кравцова Минпросвещения в Max.

    Министр подчеркнул, что важную роль в этой работе играет Российское общество «Знание». По его словам, совместная деятельность включает взаимодействие с родителями, развитие школьных библиотек и создание единого списка игрушек для детских садов с учетом итогов конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    В начале месяца глава Минпросвещения заявил о необходимости сохранить детский сад пространством воспитания ребенка.

    В прошлом месяце министр сообщил о важности сохранения за школьниками права на осознанный выбор дальнейшей траектории развития при профильном обучении.

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    28 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин «Биогам» одобрен для педиатрии

    Tекст: Мария Иванова

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам», производимый холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получил одобрение для применения в педиатрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Биогам» одобрили для лечения детей с нарушениями иммунной системы. Расширение показаний позволит обеспечить пациентов отечественным препаратом и снизить зависимость от зарубежных поставок, сообщает Ростех.

    Отмечается, что «БиоГам» является первым российским внутривенным иммуноглобулином, очищенным хроматографическим методом. Выпускается в концентрации 10%, что позволяет вдвое сократить объем вводимой жидкости.

    Препарат применяется в ходе заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии.

    Выпуск «БиоГам» с расширенными показаниями планируется начать в декабре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил о создании комплексного механизма ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В начале месяца статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка.

    Летом научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о финальной стадии официального утверждения инновационного препарата для защиты детей от острой кишечной инфекции.

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    28 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    МВД объяснило родителям настройку безопасного поиска для детей

    МВД: Для защиты детей от деструктивной информации нужно настроить поисковик

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты детей от нежелательного и деструктивного контента родителям следует правильно настроить поисковые системы в браузерах, сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

    Согласно исследованию Mediascope, дети начинают пользоваться интернетом с четырех лет, а к 16–17 годам осваивают базовые технологии, при этом 24% из них ведут собственные блоги, сообщает МВД.

    В связи с этим родителям рекомендуют использовать специальные настройки программ. Так, в «Яндекс браузере» нужно ввести любой запрос, прокрутить страницу вниз, зайти в «Настройки» и выбрать «Семейный режим».

    В Google Chrome на странице поиска следует выбрать раздел «Настройки» в правом нижнем углу, перейти в «Настройки поиска», активировать «Безопасный поиск» и в меню «Фильтры» скрыть нежелательную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД сообщило об активном использовании мошенниками и вербовщиками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей и подростков.

    Ведомство предложило родителям оформить детям банковские карты с суточным лимитом для повышения безопасности.

    Эксперт по информационной безопасности Кирилл Мякишев назвал популярные схемы мошенников против детей, маскирующихся под известных блогеров или товарищей по онлайн-играм.

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    28 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    МВД предупредило о схемах обмана детей в онлайн-играх

    МВД: Мошенники крадут данные детей через онлайн-игры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Злоумышленники используют онлайн-игры для кражи денег и вовлечения детей в преступные схемы, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Мошенники могут обещать детям выгодную покупку персонажей или предметов за реальные деньги, но исчезают после получения предоплаты. Кроме того, они похищают доступ к игровым аккаунтам, данные карт и пароли от других сервисов, передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    С помощью компьютерных игр преступники могут вовлекать несовершеннолетних в незаконные схемы, включая отмывание денег.

    В МВД также предупредили о вредном контенте в играх, который может содержать сцены насилия или агрессии. Для обеспечения безопасности детей ведомство рекомендует родителям обсуждать с ними сюжеты игр, учитывать возрастные ограничения и использовать функции родительского контроля.

    Ранее в МВД посоветовали родителям настроить безопасный поиск для защиты детей от деструктивного контента.

    Во вторник ведомство выделило шесть признаков вовлечения подростков в деструктивные группы.

    В понедельник МВД предложило выпускать для школьников банковские карты с суточным лимитом для повышения безопасности.

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