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    30 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    Посольство в Германии отвергло возможность победы над Россией на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Берлине заявило об абсолютной бесперспективности планов нанести Москве «стратегическое поражение», комментируя слова главы спецназа бундесвера Андреаса Кюне о подготовке ФРГ к конфликту с Россией.

    В посольстве России в Берлине, комментируя информацию о подготовке спецназа ФРГ к конфликту, заявили, что в случае агрессии со стороны НАТО у России имеются все необходимые возможности для ее отражения и защиты своих национальных интересов, передает РИА «Новости».

    «Победить Россию на поле боя невозможно, и идеи о нанесении ей „стратегического поражения“ абсолютно бесперспективны», – заявили в посольстве.

    Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что западные страны используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе для проведения милитаризации Европы. Путин подчеркивал, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, однако готова к полномасштабному противостоянию прямо сейчас, если Запад пойдет на эскалацию конфликта.

    Ранее Андреас Кюне заявил о целенаправленной подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    Посольство России в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа о подготовке к конфликту с Москвой.

    Российская дипмиссия указала на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у рубежей России.

    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    30 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и ряд других стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отвечая на вопрос, остается ли Британия главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане, Патрушев заявил: «Да, но важно понимать тактику англичан. Главное их оружие в Мировом океане еще со времен Фрэнсиса Дрейка – это не пушки и корабли, а подлость и вероломство».

    «И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций. В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения», – заявил Патрушев в интервью «Российской газете» в связи с 330-летием ВМФ России.

    Патрушев также заявил, что государства Европы сами загнали себя в тупик антироссийскими санкциями, геополитическими авантюрами и русофобской политикой, после чего «сожгли все мосты» и теперь не представляют, как выйти из сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе.

    Он сообщил, что за год зафиксировано свыше 100 атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались в интересах России.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия не успела заполнить газохранилища к установленному сроку

    Reuters: Германия сорвала план по заполнению газовых хранилищ к началу ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти ФРГ не смогли заполнить газохранилища до требуемых законом показателей к 1 ноября, однако федеральное сетевое агентство не увидело в этом высоких рисков нехватки топлива.

    Германия не успевает заполнить свои газохранилища до уровня, которого по закону предписано достичь к 1 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    На данный момент немецкие хранилища заполнены на 61,7%. Согласно действующим правилам, к 1 ноября большинство из них должны быть заполнены минимум на 80%. Для шести объектов введены более низкие требования в 45%, таким образом совокупный целевой показатель составляет около 70%.

    Ожидается, что фактический результат окажется примерно на восемь процентных пунктов ниже расчетного показателя федерального сетевого агентства страны (BNetzA). При этом ведомство не видит оснований для принятия дополнительных мер и считает риски нехватки газа низкими из-за появления дополнительных объемов СПГ.

    «Уровень заполненности газохранилищ ниже, чем когда-либо. Это вызывает беспокойство», – заявил политик от партии «Зеленые» и бывший статс-секретарь министерства экономики ФРГ Михаэль Келлнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на топливо в Европе опустились до 1126 долларов за тысячу кубометров.

    В среду стоимость газа превысила 1125 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе власти Германии выделили 245 млн евро на дополнительные закупки газа из-за низкого уровня запасов в хранилищах.

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    29 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский назвал НАТО официальным оружейным магазином для Киева

    Полянский: Запад создал постоянно действующий механизм военного снабжения Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны формируют постоянно действующий механизм военного снабжения Украины через НАТО и формат «Рамштайн».

    По его словам, Североатлантический альянс, несмотря на заявления о непричастности к конфликту, разрешает Киеву напрямую закупать вооружения через Управление по поддержке и закупкам. «Альянс, который на каждом углу твердит, что не является стороной конфликта, становится для Киева официальным оружейным магазином», – цитирует Полянского ТАСС.

    В рамках модели «Рамштайн» и «коалиции желающих» ряд западных стран объявил о новых поставках вооружений. По словам дипломата, к финансированию этого механизма подключились Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

    Полянский отметил, что Британия намерена выделить 100 млн фунтов стерлингов на программу снабжения ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, а также предоставить украинской армии 95 тыс. беспилотников и десятки тысяч снарядов до конца года. Помимо этого, Лондон анонсировал пакет помощи на 10 млрд фунтов.

    Европейские государства также продолжают масштабные закупки оружия. Как напомнил постпред, председатель Евросовета Антониу Кошта выразил готовность покрыть потребности Украины на 2027 год, выделив около 46,7 млрд из запланированных 70 млрд евро, при этом порядка 40 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на отсутствие у европейских стран внятной стратегии в украинском конфликте.

    В субботу дипломат обвинил государства Европы в намеренном игнорировании бесправия жителей Украины.

    В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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    29 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик облетел границы Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, вылетев с авиабазы в Румынии.

    Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:50 мск. Полет прошел через территории Венгрии и Словакии, после чего борт направился в Польшу. Около 11:50 мск он вышел на круговую траекторию вблизи границ Калининградской области, сделал один круг и небольшую петлю, сообщает РИА «Новости».

    После выполнения задачи самолет-разведчик вернулся в Румынию, приземлившись в 17:50 мск.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки. Он регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку рядом с границей Калининградской области.

    В тот же день у границ региона выполнил полет британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint.

    В прошлый четверг британский Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет в районе Балтийского моря недалеко от области.

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    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

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    29 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве

    В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование системы спутниковой связи Starlink на литовской территории.

    Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    «В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.

    Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.

    Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.

    В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.

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    29 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Умерла звезда голливудского кино 1960-х годов Эльке Зоммер

    Bild: Немецкая актриса Эльке Зоммер скончалась на 86-м году жизни

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая широкую известность благодаря ролям в голливудских фильмах 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет.

    Артистка скончалась в среду вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности после продолжительной болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Ее кинокарьера началась в конце 1950-х годов после победы на конкурсе красоты в Италии. Позднее она переехала в США. В 1964 году Зоммер стала лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в картине «Премия», в которой она сыграла вместе с Полом Ньюманом.

    Среди других наиболее известных работ актрисы – детективная комедия «Выстрел в темноте». Всего за свою карьеру Зоммер снялась примерно в ста фильмах и телевизионных проектах, а также получила признание как художница.

    В июле после продолжительной болезни ушел из жизни супруг актрисы Вольф Вальтер, с которым они состояли в браке более 30 лет. После смерти мужа состояние здоровья Зоммер начало ухудшаться. Похороны артистки пройдут в семейной могиле в баварской коммуне Марлофштайн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле звезда фильмов цикла «Парк юрского периода» Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет.

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    29 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Турция взяла за образец процедуру НАТО для расширения Мекканского пакта

    МИД Турции: Расширение Мекканского пакта решили организовать по примеру НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу заявил, что процесс присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению планируется организовать по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Процедура приема новых членов в Мекканский альянс будет выстроена по тем же правилам, что и в Североатлантическом блоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

    «Думаю, в течение шести, девяти или двенадцати месяцев, которые могут потребоваться для формирования секретариата и структур альянса, страны-основательницы примут определенные решения, однако по мере расширения объединения само понятие ядра стран-участниц исчезнет. Процесс расширения, как ожидается, будет организован по аналогии с процедурой вступления в НАТО», – сказал Гюмрюкчу.

    По словам дипломата, новые участники получат те же права и обязанности, что и государства-основатели. Он подчеркнул, что договор не предполагает автоматического военного вмешательства: для активации обязательств по коллективной обороне подвергшаяся нападению сторона должна обратиться с официальным запросом.

    Мекканский пакт о совместной обороне подписан в августе 2026 года Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Документ подразумевает, что вооруженное нападение на одно из государств расценивается как агрессия против всех участников. При этом лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал парламент отложить ратификацию договора до полного раскрытия обязательств Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя ответственность за региональную безопасность благодаря новому альянсу.

    В начале месяца министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил об исключительно оборонительном характере Мекканского соглашения.

    В прошлом месяце турецкие источники допустили скорую ратификацию документа в парламенте республики.

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    29 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Bild: Экс-главу разведки ФРГ могут освободить из-под ареста из-за лейкемии

    Bild: Экс-главу BND Ханнинга могут освободить из-под ареста из-за лейкемии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга, арестованного по обвинению в государственной измене, могут досрочно освободить из-под стражи в связи с обнаруженной у него лейкемией.

    Защита 80-летнего Аугуста Ханнинга направила в Верховный суд Германии жалобу с требованием изменить меру пресечения бывшему руководителю спецслужбы из-за диагноза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    К ходатайству приложено медицинское заключение. Представитель обвиняемого пояснил, что из-за рака крови иммунитет пациента крайне снижен, а необходимые медицинские процедуры невозможно проводить в условиях ветхой тюрьмы. В публикации отмечается высокая вероятность досрочного освобождения арестованного из предварительного заключения.

    Издание уточняет, что сейчас Ханнинга каждые несколько дней отвозят в клинику на диализ, после чего возвращают в камеру. Заседание суда по пересмотру меры пресечения должно состояться на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего руководителя немецкой внешней разведки Аугуста Ханнинга арестовали по подозрению в шпионской деятельности и госизмене.

    Контрольный комитет Бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу задержанного. Бывший глава ведомства ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем.

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    29 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    DPA: Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском районе Хеллерсдорф, пишет агентство DPA.

    Полиция оценила действия примерно сотни студентов как стихийное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. Активисты заблокировали только главный вход, попасть в здание можно через боковой.

    Накануне протестующие перекрыли доступы к зданиям Гамбургского университета прикладных наук и Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина. Представитель Университета Алисы Саломон уточнил, что действия учащихся стали знаком солидарности с недавними выступлениями молодежи во Франции.

    Блокировки учебных заведений связаны с подготовкой к масштабным акциям протеста 31 октября. Ранее инициативная группа молодежи призвала сторонников выйти на улицы в более чем 20 городах Германии. Активисты требуют провести реформу образования, принять меры для борьбы с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в странах Европы набрали силу масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни.

    На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативной группой масштабных акций в Германии на 31 октября.

    Ранее десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов для протеста против возвращения обязательного призыва в армию.

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    29 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.

    Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

    Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

    Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

    Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

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    29 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Bild: Германия отстала от планов НАТО по закупке ударных дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия не выполняет поставленные Североатлантическим альянсом задачи по приобретению вооружений, испытывая острую нехватку одноразовых дальнобойных беспилотников, пишет газета Bild со ссылкой на данные аналитического центра EDINA.

    «Недостатки наблюдаются, в частности, в области противоминной борьбы. Что еще важнее: Германии не хватает одноразовых ударных дронов с большой дальностью действия», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild.

    Планы военного блока в одном из ключевых пунктов опираются именно на использование таких дальнобойных беспилотников. При этом стратегия альянса строится на расчете, что при возникновении конфликта в Европе Соединенные Штаты окажут помощь европейским союзникам.

    Отмечается, что в случае отказа Вашингтона от поддержки европейским странам придется перерабатывать свою стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет.

    В июле власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников.

    Европейские страны выделили 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

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    29 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Нидерландский корабль Den Helder заявлен флагманом военно-морской группы НАТО

    Корабль ВМС Нидерландов заявлен флагманом военно-морской группы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корабль боевого обеспечения ВМС Нидерландов Zr. Ms. Den Helder 31 октября выйдет в море в качестве флагмана 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, сообщило министерство обороны королевства.

    Соединение будет патрулировать Северное и Балтийское моря, а также Атлантический океан в пределах зоны действия Североатлантического договора, передает ТАСС.

    В задачи группы входит охрана и защита критически важной подводной инфраструктуры НАТО, включая кабели передачи данных и газопроводы. Кроме того, соединение будет противодействовать якобы существующей «российской угрозе» в северных водах.

    На борту нидерландского корабля разместят французский штаб, который будет командовать группой. В состав соединения также войдут три французских военных корабля и по одному кораблю ВМС Дании, Канады, Португалии и ФРГ.

    Помимо выполнения функций флагмана, Zr. Ms. Den Helder будет обеспечивать другие корабли группы топливом, боеприпасами, продовольствием и водой. Участники соединения проведут совместные учения для поддержания боеготовности. Ожидается, что корабль вернется в порт базирования Ден-Хелдер примерно через два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Финляндии сообщили о проведении учений НАТО Freezing Winds 25 в Балтийском море.

    Ранее Польша решила присоединиться к миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря четырьмя кораблями. До этого корабли НАТО окружили китайское судно Yi Peng 3 в Балтийском море из-за подозрений в порче подводных кабелей.

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