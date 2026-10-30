Tекст: Вера Басилая

В посольстве России в Берлине, комментируя информацию о подготовке спецназа ФРГ к конфликту, заявили, что в случае агрессии со стороны НАТО у России имеются все необходимые возможности для ее отражения и защиты своих национальных интересов, передает РИА «Новости».

«Победить Россию на поле боя невозможно, и идеи о нанесении ей „стратегического поражения“ абсолютно бесперспективны», – заявили в посольстве.

Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что западные страны используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе для проведения милитаризации Европы. Путин подчеркивал, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, однако готова к полномасштабному противостоянию прямо сейчас, если Запад пойдет на эскалацию конфликта.

Ранее Андреас Кюне заявил о целенаправленной подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

Посольство России в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа о подготовке к конфликту с Москвой.

Российская дипмиссия указала на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у рубежей России.