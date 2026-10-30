Индия назвала ИИ и безопасность на море приоритетами работы в Совбезе ООН

ИИ и морская безопасность стали приоритетами Индии на выборах в Совбез ООН

Tекст: Мария Иванова

Индия намерена сосредоточиться на защите свободы судоходства и морской торговли в рамках своего выдвижения на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028–2029 годы. «Океаны – это артерии мировой торговли. Они связывают экономики, обеспечивают средства к существованию, а также гарантируют продовольственную и энергетическую безопасность», – заявил Парватанени, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

Дипломат отметил необходимость пресечения нападений на коммерческие суда. По его словам, сбои в работе критически важных морских узлов создают угрозу для моряков, нарушают цепочки поставок и оказывают сильное негативное воздействие на развивающиеся страны.

Постпред указал, что искусственный интеллект, автономные системы и передовые кибервозможности открывают беспрецедентные перспективы для укрепления морской безопасности. При этом неправомерное использование таких технологий создает новые вызовы, требующие коллективного внимания.

Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2028–2029 годов состоятся в июне следующего года. Индия и Таджикистан будут претендовать на единственное место, отведенное для Азиатско-Тихоокеанской группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил о решительном осуждении Нью-Дели нападений на коммерческие суда в Черноморском регионе.

Джайсвал включил вопросы безопасности судоходства в Черном море в план Нью-Дели по урегулированию украинского конфликта.

Весной провал переговоров Ирана и США вынудил Индию искать новые решения для обеспечения безопасности навигации через Ормузский пролив.