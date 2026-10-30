Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

Tекст: Мария Иванова

«Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

«Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.