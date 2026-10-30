Россия начала поставки вакцин от желтой лихорадки в Африку

Минздрав: Россия начала поставлять в страны Африки вакцину от желтой лихорадки

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сейчас поставляются российские вакцины против желтой лихорадки в Африку», – приводит его слова ТАСС.

Желтая лихорадка – острое вирусное заболевание, которое передается через инфицированных комаров и не передается от человека к человеку. Около 90% случаев заболевания приходятся на африканские страны к югу от Сахары.

Болезнь сопровождается резким повышением температуры, желтухой, болями в животе, рвотой и нарушением работы почек, а также кровотечениями. При переходе во вторую стадию половина пациентов погибает в течение 10-14 дней, а у выживших остаются серьезные повреждения внутренних органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах увеличить поставки эффективных лекарств на Африканский континент.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке новых тестов и вакцин для африканских стран.

В среду Мурашко рассказал о высоком спросе на российские технологии мобильной медицины в Африке.