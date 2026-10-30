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    30 октября 2026, 07:49 • Новости дня

    Россия начала поставки вакцин от желтой лихорадки в Африку

    Минздрав: Россия начала поставлять в страны Африки вакцину от желтой лихорадки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вакцины против желтой лихорадки в настоящее время поставляются в страны Африки, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Сейчас поставляются российские вакцины против желтой лихорадки в Африку», – приводит его слова ТАСС.

    Желтая лихорадка – острое вирусное заболевание, которое передается через инфицированных комаров и не передается от человека к человеку. Около 90% случаев заболевания приходятся на африканские страны к югу от Сахары.

    Болезнь сопровождается резким повышением температуры, желтухой, болями в животе, рвотой и нарушением работы почек, а также кровотечениями. При переходе во вторую стадию половина пациентов погибает в течение 10-14 дней, а у выживших остаются серьезные повреждения внутренних органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах увеличить поставки эффективных лекарств на Африканский континент.

    В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке новых тестов и вакцин для африканских стран.

    В среду Мурашко рассказал о высоком спросе на российские технологии мобильной медицины в Африке.

    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

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    29 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности, а также в применении атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

    «Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

    По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

    Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

    Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

    Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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    29 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле обратился к нему как к дорогому другу, африканский лидер ответил тем же.

    «Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

    Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

    Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

    Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

    «Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

    Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия поставила Нигерии оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на низкой околоземной орбите, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

    Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.

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    29 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Путин вручил букет президенту Намибии перед саммитом в Кремле

    Путин поздравил президента Намибии с днем рождения букетом цветов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подарил цветы президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, поздравив ее с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    Владимир Путин вручил букет президенту Намибии перед началом пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, который проходит в Кремле, передает ТАСС.

    Отмечающая 29 октября свой день рождения Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой в истории Намибии женщиной-президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими государствами местной поговоркой про глубокие корни и ветер на торжественном приеме в Кремле.

    Владимир Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

    Во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к переносу производств в Африку

    Путин заявил о заинтересованности бизнеса в переносе производств в Африку

    Tекст: Мария Иванова

    Россия заинтересована в переносе ряда производств в страны Африки из-за санкционного давления, заявил президент Владимир Путин.

    «Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, взаимный интерес», – передает слова Путина на пленарном заседании саммита Россия – Африка РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что перенос производств соответствует интересам России в условиях многочисленных санкций в отношении экономики и бизнеса.

    Также Путин подчеркнул важность того, чтобы решения африканских партнеров были суверенными, вложения – защищенными и чтобы сотрудничество работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке на равных, без выкачивания прибыли в духе колониальных практик.

    В среду глава государства проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими странами местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Российский лидер назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

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    29 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин вышел к журналистам для подведения итогов саммита Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин вышел к представителям СМИ для подведения итогов третьего саммита Россия – Африка.

    «Только что завершился третий саммит Россия – Африка», – заявил глава государства. По его словам, проведение регулярных саммитов между Россией и африканскими странами стало доброй традицией, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что в саммите приняли участие руководители 21 африканского государства. «Не может не вызывать удовлетворение то, что в московском саммите принял участие 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента, руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел второе пленарное заседание саммита Россия – Африка.

    Глава государства назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 23:24 • Новости дня
    Декларация саммита Россия – Африка включила более 100 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

    Документ состоит из пяти разделов, открывает его блок о сотрудничестве в политической и правовой сферах, где предусмотрена совместная работа по реформированию Совбеза ООН с учетом геополитических реалий и координация подходов в санкционной политике, передает ТАСС.

    Россия и африканские государства договорились противодействовать злоупотреблениям механизмами международной уголовной юстиции и выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, а также добиваться создания правовых механизмов компенсации ущерба странам Африки за колониальный период.

    В разделе о безопасности стороны наметили укрепление сотрудничества по борьбе с новыми угрозами, прежде всего терроризмом, и политизацией международно-правовых инструментов контроля над вооружениями, а также по предотвращению гонки вооружений в космосе. Параллельно предусматривается развитие партнерства для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

    Экономический раздел декларации посвящен расширению торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества и продвижению принципов суверенного развития. Россия и Африка намерены добиваться доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии, а также развивать взаимодействие в образовании, науке, в том числе в области изучения русского языка, и в космосе – от дистанционного зондирования Земли до проектирования космических аппаратов.

    Отдельные положения документа касаются сотрудничества в здравоохранении с акцентом на подготовку кадров, поставки лекарств и борьбу с эпидемиями, а также гуманитарной сферы – сохранения культурного наследия, противодействия фальсификации истории и возвращения культурных ценностей, вывезенных в колониальный период. Также предусмотрены обмены в спорте, туризме, молодежной политике и СМИ, включая совместные медиапроекты и борьбу с политизацией спорта.

    Заключительный раздел декларации посвящен охране окружающей среды и климату: участники саммита поддержали реализацию профильной конвенции ООН и Парижского соглашения исходя из национальных интересов. Россия и африканские страны выразили готовность развивать совместные природоохранные проекты, включая мониторинг, сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, против политизации экологической деятельности, а также намерены вместе решать проблему дефицита воды в Африке и выступать против необоснованного задержания или ареста гражданских судов, в том числе идущих под флагами африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита «Россия – Африка».

    Путин назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

    Tекст: Антон Антонов

    Третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех задач, которые ставились его участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

    Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

    Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

    Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

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