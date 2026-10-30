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    30 октября 2026, 07:22 • Новости дня

    ПВО сбила 25 летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО Минобороны сбили 25 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

    «ПВО Минобороны сбили 25 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр столицы в канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 22 сбитых системами ПВО летевших на Москву беспилотниках.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подтверждении необходимости продолжения спецоперации попыткой массированной атаки украинских беспилотников на Москву.

    Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппаратов.

    29 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион стала одной из самых массированных с начала года, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    Попытка атаки беспилотников на столичный регион, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Москвы летели 613 аппаратов, передает ТАСС.

    Градоначальник напомнил, что самая массированная атака была отражена с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. дронов, из них 450 – на подлете к столице. С 21 по 22 октября в сторону столичного региона летели 630 аппаратов, большую часть из которых нейтрализовали на дальних рубежах, а 163 – на подлете к городу.

    Еще одна крупная попытка удара фиксировалась с 15 по 16 августа, когда в сторону Москвы летели 600 беспилотников. Кроме того, массированные атаки происходили в сентябре и октябре, когда средства ПВО уничтожали сотни аппаратов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Во вторник силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к столице аппаратов. В прошлую пятницу средства ПВО отразили атаку еще трех дронов.

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    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре

    Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за перекрытий в центре

    Tекст: Ольга Иванова

    Москвичам и гостям столицы рекомендовано использовать метрополитен для поездок в центр города во вторник из-за временных перекрытий движения на ряде улиц, сообщил столичный департамент транспорта.

    «Напоминаем, что сегодня в ЦАО будет временно закрыто движение на ряде улиц и набережных в связи с проведением мероприятия. Через центр будет быстрее – на метро», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, в среду и в четверг движение на ряде улиц и набережных в центре города также будет закрыто. Департамент рекомендовал перенести поездки на автомобилях в дни ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дептранс также рекомендовал москвичам использовать метро во второй половине дня из-за возможных перекрытий.

    В начале месяца движение транспорта на Большой Никитской улице было перекрыто из-за пожара в историческом здании.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

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    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

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    27 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Тело пропавшей в Москве девушки нашли в реке

    Тело пропавшей на прошлой неделе девушки достали из реки в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В реке на северо-западе Москвы обнаружили тело 30-летней девушки, которая пропала на прошлой неделе после ссоры с молодым человеком, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело было найдено в районе Живописного моста, сказал собеседник РИА «Новости».

    В столичном Главном следственном управлении СК начали проверку по факту обнаружения тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины.

    В субботу правоохранительные органы заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке исчезновения из-за конфликта с молодым человеком.

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    27 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые летели по направлению к Москве, сообщил Собянин в Max.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех направлявшихся к столице беспилотников. В тот же день градоначальник сообщил о ликвидации шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу глава города заявил об уничтожении четырех аппаратов средствами противовоздушной обороны.

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    27 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Пытавшегося скрыть убийство сожительницы мужчину задержали в Москве

    СК: Задержан пытавшийся скрыть убийство сожительницы москвич

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные следователи задержали мужчину, который задушил свою сожительницу и вывез ее тело в Московскую область для сокрытия следов преступления.

    В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, подозреваемый задержан, сообщает СК России в Max. «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в подразделение ведомства», – заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.

    Родственница убитой обратилась в правоохранительные органы 20 октября. Следователи восстановили маршрут пропавшей с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что женщина зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где проживала с сожителем, и больше не выходила.

    В ходе доследственных мероприятий установлено, что мужчина задушил жертву, а затем вывез тело на территорию Московской области, чтобы скрыть следы преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Петербурге арестовал местного жителя за убийство сожительницы черенком от швабры.

    Ранее следствие потребовало арестовать обвиняемого в расправе над сожительницей и ее дочерью в Москве.

    До этого правоохранительные органы заподозрили жителя Красноярска в убийстве и расчленении сожительницы.

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    27 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена Казаряна

    Гособвинение запросило пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура попросила суд приговорить к пожизненному лишению свободы Алексея Мельничука, обвиняемого в жестоком убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году.

    Прокурор просит суд назначить пожизненное обвиняемому в убийстве жены и дочери бизнесмена в Москве Алексею Мельничуку. Следствие установило обстоятельства расправы над родственниками предпринимателя Хорена Казаряна в квартире на Шаболовке в столице.

    «Гособвинение просит на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

    По словам Нефедовой, гособвинение также попросило суд назначить фигуранту дела отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

    По версии следствия, в 2015 году обвиняемый проник в квартиру с целью ограбления. Внутри находились 41-летняя женщина и ее дочь. Преступник избил потерпевшую, нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом, после чего ударил дочь не менее 16 раз тем же оружием и похитил ценности. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о восьми фигурантах дела об убийстве москвички по указанию мошенников.

    Ранее адвокат Игорь Сочиянц заявил о полном прекращении уголовного дела об убийстве в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

    В июле следователи задержали подозреваемого в заказном убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.

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    27 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами на МКАД

    Ребенок получил травмы в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе 37-го километра МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате аварии пострадал ребенок, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Источник в оперативных службах уточнил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Состояние пострадавшего не уточняется.

    В субботу водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске.

    В начале месяца водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате чего погиб ребенок.

    В сентябре в Петербурге автомобиль Maybach с неисправными тормозами врезался в четыре машины, из-за чего пострадал восьмилетний мальчик.

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    27 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: На подлете к Москве сбиты еще четыре беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к российской столице.

    «Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max. Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков беспилотников в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу мэр заявил о ликвидации четырех аппаратов на подлете к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов за один час.

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    27 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд взыскал с сына художника Глазунова долги за горячую воду

    Суд взыскал с сына художника Глазунова более 9 тыс. рублей долга за горячую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитраж Москвы взыскал с сына известного художника Ильи Глазунова Ивана Глазунова более 9,6 тыс. рублей долга по договору горячего водоснабжения.

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и ректора Российской академии живописи Ивана Глазунова задолженность по договору горячего водоснабжения в пользу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Сумма основного долга за период с января по апрель текущего года составила более 9,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, суд обязал ответчика выплатить около 1,6 тыс. рублей неустойки по договорам водоснабжения и теплоснабжения, а также компенсировать истцу более 10 тыс. рублей госпошлины. Изначально в поданном в июле иске МОЭК требовала от ответчика около 102 тыс. рублей, однако в октябре сумма требований была снижена.

    Иван Глазунов является сыном художника Ильи Глазунова и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Основной вид его предпринимательской деятельности зарегистрирован как «деятельность в области исполнительских искусств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве зарегистрировал иск МОЭК к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги.

    Ранее партия «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам.

    До этого Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила отменить действующий в России запрет на передачу долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам.

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    27 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны шести летевших к российской столице беспилотных летательных аппаратов.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Позже число уничтоженных летевших к Москве украинских беспилотников увеличилось до 19.

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