Спрос на тыкву в России резко вырос на фоне моды на здоровое питание

Продажи тыкв в России увеличились на 66% в первой половине октября

Tекст: Дмитрий Зубарев

В первой половине октября спрос на тыкву в супермаркетах Х5 подскочил на 66% по сравнению с первыми неделями сентября, передает РИА «Новости».

В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом штучные продажи увеличились на 17%. Аналитики связывают такую динамику с трендом на здоровый образ жизни: потребители активно включают овощ в свой рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов. Особенно заметен рост интереса к очищенной тыкве, продажи которой выросли в 2,3 раза в годовом выражении.

Ключевыми регионами поставок в 2026 году стали юг России, а также Московская, Калужская и Воронежская области. В ответ на предпочтения покупателей ритейлеры начали вводить в ассортимент товары с добавлением овоща, включая протеиновое мороженое и сосиски с тыквой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова посоветовала добавить в осенний рацион тыкву для укрепления иммунитета.

Также в стране повысился спрос на сидр и ликеро-водочные напитки.

Кроме того, российские ритейлеры отметили сохранение доли отечественных овощей в крупных магазинах на уровне 90%.