Абхазия начала подготовку к модернизации границы с Россией

«С абхазской стороны соответствующими государственными органами сейчас изучаются технические задания, которые на стадии проработки и принятия. Они должны будут состыковаться с теми работами, которые будут уже проводятся со стороны России», – заявил Латипов РИА «Новости».
Контрольно-пропускной пункт «Псоу» находится около Сочи и является единственным сухопутным переходом между двумя странами. По словам Латипова, в пиковые периоды его пересекают не менее 60 тыс. человек, что в пять раз превышает норму.
В 2025 году проект реконструкции перехода прошел государственную экспертизу в России. В июле 2026 года глава Минтранса России Андрей Никитин сообщал, что завершение работ намечено на 2028 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на российско-абхазской границе возобновили движение через пограничный пункт «Псоу».
Также Донецкая Народная Республика и Абхазия приступили к обсуждению запуска прямого железнодорожного сообщения.
Кроме того, МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми.