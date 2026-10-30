  • Новость часаЛантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан
    Ремонт крейсера «Петр Великий» признали нецелесообразным
    В Киеве заявили о способности «Герани-5» разгоняться до 1000 км/ч
    Ученые выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    ПВО отразила налет 862 беспилотников на Московский регион
    Россия предупредила о диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Лавров прилетел в США
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии
    Криптобиржа Binance заявила о краже 6,3 млрд долларов
    30 октября 2026, 06:47 • Новости дня

    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20

    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20, сообщают информационные агентства.

    Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Комментарии (6)
    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

    Комментарии (3)
    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

    Комментарии (3)
    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

    Комментарии (2)
    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

    Комментарии (6)
    27 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ

    Le Monde: Уиткофф со скандалом потребовал от Киева не бить по НПЗ России

    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи в Майами с заметным раздражением потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В ходе переговоров представителей США и украинской делегации во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde.

    «Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, вы подвергаете мир опасности!» – заявил Уиткофф.

    На этой почве между американским политиком и Будановым произошел конфликт, в ходе которого глава офиса Зеленского с трудом сдерживал гнев.

    Встреча изначально пошла не по плану, так как Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали обсуждать послевоенное устройство мира. Американские представители обещали перезапустить трубопроводы с российским газом и нефтью в Европу.

    Объявленная позднее дизельная сделка между США и Россией нанесла сильный удар по украинской делегации, которая выглядела крайне расстроенной и обеспокоенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений в боевых действиях при возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести встречу по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил аналогичное требование к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (3)
    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    29 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу

    Силуанов: Соглашение России и США по дизелю обеспечит бизнес валютной выручкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора эффективности соглашения России и США по дизельному топливу.

    По его словам, договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой и окажет положительное влияние на рынок энергоресурсов, передают «Вести».

    «Как вы уже сказали, дизельная сделка – это дополнительная валютная выручка, это раз. Это дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты – это два. Ну и третье. Важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок», – заявил Силуанов.

    Он добавил, что цены на нефтепродукты после объявления о сделке снижаются, что ведет к более стабильной ситуации в энергетическом секторе.

    Это также важно для России с точки зрения прогнозированности и влияния мировых цен на внутренние цены, отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник New York Times сообщила о рассмотрении администрацией президента США возможности снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в США прагматичной деловой договоренностью.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила отсутствие существенного влияния дизельной сделки на топливный рынок России.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества

    Глава Росатома Лихачев: Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось

    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, Москва и Вашингтон продолжают обсуждать дополнительное развитие сотрудничества, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Как ни странно, сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности. Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития», – сказал Лихачев.

    По его словам, гарантий реализации обсуждаемых тем пока нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев также сообщил о готовности Росатома поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл.

    В прошлом месяце глава государства пообещал ответить на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

    Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зона прекращения огня в районе Алешек Херсонской области расширена для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

    Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

    В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Новак назвал сферы для сотрудничества России и США в Арктике

    Новак: Россия и США в Арктике могут сотрудничать в проектах СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США могут совместно работать в Арктике над разработкой месторождений и проектами сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Если говорить про арктическую зону – это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа. То есть, те направления, которые сегодня активно развиваются в России», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, у американских партнеров есть потребность в развитии соответствующей инфраструктуры и добычи СПГ. Он отметил, что пока этот вопрос только обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    В июле замглавы МИД Андрей Руденко сообщил о рассмотрении Нью-Дели возможности приобретения добываемого в российской части Арктики СПГ.

    В прошлом году глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об обсуждении возможности совместной реализации энергетических проектов с Китаем и США в Арктике.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российского дизельного топлива в США представляют собой исключительно прагматичную деловую договоренность без каких-либо политических условий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Насчет тех договоренностей, которые были объявлены по итогам телефонного разговора президента Путина и президента Трампа о поставках дизельного топлива, дефицит которого Соединенные Штаты считают неадекватным нынешним требованием мирового рынка, то это чисто деловая договоренность», – цитирует РИА «Новости» заявление министра на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Отвечая на вопрос о возможном сокращении поддержки Ирана после поставок топлива в США, Лавров подчеркнул отсутствие всяких политических увязок. «Никаких условий… Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход», – пояснил глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-премьер Александр Новак сообщил о скорой отправке четвертого танкера с дизелем в США.

    В пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентами двух стран.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ: У задержанного агента Киева в Севастополе нашли гексоген
    Первый женский батальон беспилотников ВСУ потерял половину состава
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить антироссийскую риторику
    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте
    Anthropic стала крупнейшим источником доходов для SpaceX
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом