Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20

Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

Tекст: Вера Басилая

«Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.