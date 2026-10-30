Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20

Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.
В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.