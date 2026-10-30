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    30 октября 2026, 06:36 • Новости дня

    Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим источником доходов для SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американский разработчик искусственного интеллекта компания Anthropic стала крупнейшим клиентом корпорации SpaceX Илона Маска, обойдя по объему выплат правительство США, сообщает Bloomberg.

    Выручка от контрактов с создателем нейросетей составила более 34,5% доходов SpaceX в третьем квартале текущего года, передает Bloomberg.

    В официальных документах SpaceX разработчик указан как «Клиент Б». Компания перевела больше средств, чем федеральное правительство США, которое ранее было крупнейшим заказчиком аэрокосмического предприятия. Отношения между компаниями строятся на предоставлении вычислительных мощностей ИИ-подразделения SpaceX под названием Super Intelligence, расположенных в дата-центрах в Мемфисе.

    Anthropic согласилась потратить в рамках контрактов до 120,5 млрд долларов до 2029 года. Выплаты составят около 3,1 млрд долларов в месяц начиная с декабря, однако ИИ-лаборатория может расторгнуть соглашения, уведомив об этом за 90 дней после января 2027 года. Зависимость от контрактов на вычисления демонстрирует изменения в структуре доходов SpaceX после покупки ИИ-стартапа xAI, отмечает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX заключила соглашение на 40 млрд долларов для финансирования закупок графических процессоров.

    На прошлой неделе SpaceX сообщила о росте квартальной выручки до 14,6 млрд долларов.

    Разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    29 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Yonhap: Квартальная прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    @ VCG/imago-images/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Чистая прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics в третьем квартале выросла более чем в шесть раз благодаря рекордному спросу на чипы памяти для искусственного интеллекта.

    Чистая прибыль южнокорейской компании за период с июля по сентябрь составила 75,13 трлн вон (56,2 млрд долларов), что на 514,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Yonhap. Операционная прибыль увеличилась на 783,1% и достигла 107,44 трлн вон, а выручка выросла на 126,9% до 195,25 трлн вон.

    Отмечается, что Samsung стала первой глобальной технологической компанией, чья квартальная операционная прибыль превысила 100 трлн вон. При этом 99,1% операционной прибыли принесло полупроводниковое подразделение корпорации. Резкий рост показателей обусловлен высокими продажами чипов памяти шестого поколения (HBM4) на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

    В компании ожидают, что спрос на чипы памяти продолжит расти в четвертом квартале благодаря непрерывным инвестициям в ИИ. При этом подразделение Samsung по производству бытовой электроники и мобильных устройств зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон. Несмотря на рекордные финансовые результаты, акции корпорации упали на торгах, так как показатели оказались немного ниже ожиданий аналитиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе корпорация анонсировала старт продаж первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта. В середине месяца на саммите в Сан-Франциско производитель представил стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры ИИ.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Anthropic заявила об угрозе существованию человечества из-за ИИ

    Разработчик Anthropic предупредил о риске создания оружия с помощью своего ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic в заявке на публичное размещение акций предупредил о риске использования своих ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия.

    «Наши наиболее мощные модели продемонстрировали… способности, которые могут оказать существенную помощь злоумышленникам, стремящимся разработать химическое, биологическое или другое опасное оружие», – говорится в регистрационной заявке компании на проведение IPO, передает РИА «Новости».

    Компания подчеркнула несовершенство существующих защитных механизмов против опасного применения нейросетей. По мнению разработчика, барьеры могут устаревать, давать сбои и подвергаться обходу со стороны злоумышленников.

    Anthropic также сообщила о серьезных опасениях среди исследователей, регуляторов и представителей отрасли. Специалисты допускают, что без должной защиты достаточно развитые системы искусственного интеллекта способны создать угрозу самому существованию человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic самостоятельно получила несанкционированный доступ к статистике американских избирателей.

    В прошлом месяце власти США инициировали расследование в отношении ведущих создателей искусственного интеллекта для оценки потенциальных угроз.

    Апелляционный суд разрешил Пентагону отстранить компанию Anthropic от контрактов из-за угрозы национальной безопасности.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Индия назвала дипфейком видео о вторжении армии КНР в штат Аруначал-Прадеш

    Вооруженные силы Индии назвали сгенерированным ИИ видео о вторжении армии Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индийская армия опровергла видео о вторжении китайских военных в штат Аруначал-Прадеш, заявив об использовании в нем сгенерированных искусственным интеллектом данных, сообщило спецподразделение по борьбе с дезинформацией Indian Army Fact Check.

    «Во вредоносном видео, распространенном на онлайн-платформах, были использованы сгенерированные искусственным интеллектом ложные данные с целью распространения дезинформации и создания необоснованной паники среди населения. Дипфейк содержал утверждения, что Китай якобы взял под контроль районы Асафилу, Лунджоу и Таксчинг-Серкл в Аруначал-Прадеше, которые приписывались командующему корпусом индийской армии генерал-лейтенанту Гиришу Калиа», – говорится в пресс-релизе спецподразделения, передает ТАСС.

    Индийские военные призвали пользователей проявлять осторожность в отношении сфабрикованных видеоматериалов без официального подтверждения. В таких материалах для распространения дезинформации применяется цифровая обработка заявлений представителей командования ВС.

    Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии граничит с Китаем. Там нет демаркированной границы, страны разделяет линия фактического контроля. В октябре 2024 года Индия и Китай отвели войска в чувствительных районах в Восточном Ладакхе после встречи премьера Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телеканал CNN сообщил, что ложный отчет нейросети едва не спровоцировал вооруженный конфликт между военными США и Китая на Ближнем Востоке.

    Летом правительственное агентство PTI анонсировало возобновление приграничной торговли между Индией и Китаем.

    В прошлом году в Турции сообщили о распространении фейкового видео якобы авианалета индийских истребителей на территорию Пакистана.

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    28 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Мурашко: Искусственный интеллект на 40% сократил летальность в клиниках

    Мурашко: Внедрение ИИ в клиниках позволило снизить летальность пациентов до 40%

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в ряде российских медицинских клиник привело к снижению показателей летальности пациентов.

    Мурашко заявил, что эффективность применения искусственного интеллекта для спасения жизней пациентов достигает 40%, передает РИА «Новости».

    «Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, снижение летальности дает очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться», – заявил Мурашко в ходе сессии форума Россия – Африка.

    Министр пояснил, что применение искусственного интеллекта в медицине заключается в анализе данных на основе мелких факторов. По его словам, лечащий врач иногда может расценить такие симптомы, как ситуационное отклонение, однако при повторении они требуют внимания и совершенно иной оценки.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о регистрации в России 60 медицинских изделий с технологиями ИИ.

    Весной президент Владимир Путин описал использование искусственного интеллекта московской скорой помощью для формирования досье пациента.

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    28 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    МИД Кении отметил сильные позиции России в сфере ИИ

    Глава МИД Кении Мудавади: Россия заняла сильные позиции в сфере ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что достижения России в области искусственного интеллекта делают ее одной из самых сильных стран, и Африке необходимо развивать партнерство с Москвой в этом направлении.

    «Россия добилась значительных успехов в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект. В этом отношении она является сильной страной. И поэтому ее лидерство и партнерство станут необходимыми для Африки и всего мира», – приводит РИА «Новости» слова Мудавади.

    По словам кенийского министра, двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере высоких технологий будет способствовать общему развитию государств, в том числе в вопросах формирования регуляторных механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться с Африкой современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах подписать декларацию о сотрудничестве Москвы со странами континента в сфере искусственного интеллекта.

    Глава МИД Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о перегреве кредитного рынка из-за инвестиций в ИИ

    Bloomberg: Кредитный рынок перенасытился долгами строителей дата-центров

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается перенасыщение кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

    Спрос на финансирование проектов, связанных с нейросетями, переносит финансовые риски на страховщиков, пенсионные фонды и прямых кредиторов, пишет Bloomberg.

    Более 30 банкиров, управляющих капиталом и руководителей инвестиционных компаний подтвердили значительное усложнение процесса привлечения средств. Одному из банков оказалось трудно выдавать новые кредиты из-за необходимости месяцами ждать переупаковки и продажи рисков другим инвесторам. Кредитные спреды гиперскейлеров достигли максимальных значений с прошлого года.

    Отрасль искусственного интеллекта начала обращаться за капиталом к частному кредитованию. Прямые кредиторы, в свою очередь, пытаются переложить часть рисков на страховые компании. При этом многие страховщики уже исчерпали свои лимиты на покрытие рисков дата-центров, пишет Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму для проведения первичного публичного размещения акций.

    Сообщалось, что развитие технологий искусственного интеллекта втянуло компании в огромные долги.

    Газета Wall Street Journal сообщила об угрозе обрушения экономики из-за вливания средств в строительство дата-центров.

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    29 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    Rutube в третьем квартале отразил в 2,4 раза больше DDoS-атак

    Количество отраженных DDoS-атак на Rutube выросло в 2,4 раза за третий квартал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В третьем квартале 2026 года видеосервис Rutube успешно отразил 300 DDoS-атак, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего квартала.

    Всего за первые девять месяцев текущего года видеоплатформа зафиксировала свыше 530 кибернападений. Этот показатель превысил данные за аналогичный период прошлого года в 4,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа холдинга».

    «Искусственный интеллект изменил не только технологию, но и экономику кибератак. Это не означает, что каждая атака будет успешной, однако значительно снижает стоимость ее подготовки и запуска. Сценарии, для разработки и адаптации которых раньше требовались квалифицированная команда и недели работы, становятся доступнее, быстрее тиражируются и применяются в массовом масштабе», – рассказал заместитель генерального директора холдинга Сергей Косинский.

    По его словам, кратный рост числа инцидентов свидетельствует о переходе злоумышленников к конвейерной модели с использованием искусственного интеллекта. Для противодействия внешним угрозам холдинг планирует усиливать цифровую устойчивость платформ, сокращать время от обнаружения угрозы до ее локализации и автоматизировать системы реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России во Франции отвергло обвинения Парижа в причастности Москвы к хакерским атакам.

    Министерство внутренней безопасности США сообщило о попытках связанных с Россией хакеров получить доступ к базам данных американских избирателей.

    Российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин опроверг утверждения о причастности Москвы к кибернападениям на европейские страны.

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    29 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ

    Путин: Россия обладает всеми необходимыми компонентами для развития ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обладает всеми необходимыми компонентами для развития искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Выступая на пленарном заседании саммита Россия – Африка, глава государства отметил, что искусственный интеллект является одной из перспективных тем и будущих основ развития человечества, передает РИА «Новости».

    «Но он не может развиваться без нескольких компонентов: без интеллекта и математических школ и без энергетики. В России есть и то, и другое. И, конечно, мы готовы вместе с вами идти по этому пути», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

    В середине месяца он назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом страны.

    В начале месяца глава государства заявил о необходимости адаптации человечества к стремительному развитию ИИ.

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    30 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР

    Ким Чен Ын объявил приоритетом армии КНДР беспилотники и искусственный интеллект

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Развитие беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта в вооружениях станут главными направлениями модернизации армии КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР выступил на выставке «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны», – заявил Ким Чен Ын.

    Он представил стратегию Трудовой партии Кореи по ускоренному развитию беспилотной авиации. По словам лидера КНДР, необходимо совершенствовать ключевые технологии, внедрять искусственный интеллект в беспилотные системы и расширять сферу их применения.

    Ким Чен Ын призвал ученых добиться прорывных результатов в этих областях, подчеркнув, что такие достижения должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала.

    На выставке 29 октября показали многоцелевые, стратегические, оперативно-тактические и ударные беспилотники. Ким Чен Ын осмотрел экспозицию и положительно оценил достижения оборонной промышленности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на выставке в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    В среду он заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений.

    Глава государства назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны.

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    30 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте

    Маск заявил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ

    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Будущие агенты суперинтеллекта могут использовать криптовалютные схемы для самостоятельного заработка, а не для помощи человеку, заявил американский предприниматель Илон Маск на фоне инцидента с биржей Binance.

    «В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», – написал предприниматель в социальной сети.

    Так он прокомментировал пост пользователя о действиях хакера, который, предположительно, использовал замороженные USDT в качестве залога для получения займа в ETH, не подпадающих под ограничения, передает ТАСС.

    Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Как сообщило руководство платформы, потери Binance в результате «инцидента с безопасностью» могли составить 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance оценила ущерб от взлома ноутбука своего инженера примерно в 6,3 млрд долларов.

    В этот же день основатель площадки Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.

    После сообщений о проблемах с безопасностью Binance стоимость биткоина снизилась более чем на 4% и опустилась ниже 77 тыс. долларов.

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