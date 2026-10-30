Власти Москвы призвали не трогать впавших в спячку диких животных

Власти Москвы призвали горожан не забирать домой спящих летучих мышей и ежей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обитающие в столичных лесопарках ежи, летучие мыши, барсуки, енотовидные собаки и орешниковые сони готовятся к зимнему периоду и впадают в спячку. При этом белки и бобры продолжают бодрствовать на протяжении всего сезона, передает РИА «Новости».

«Не трогайте и не берите животных на руки. Ежей, летучих мышей, сонь и других диких обитателей нельзя гладить или уносить домой – это нарушает их естественный ритм жизни и может причинить вред», – заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты посоветовали соблюдать дистанцию при встрече со зверями, а спящим летучим мышам дать возможность спокойно дозимовать. Появление животного на открытом пространстве в неположенное время является тревожным признаком, который указывает на болезнь или травму. В ведомстве добавили, что летучие мыши могут переносить инфекции.

В подобных ситуациях горожанам рекомендовали обращаться в единую справочную службу правительства столицы, МЧС или Московский зоопарк, на базе которого работает специализированный центр реабилитации рукокрылых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее присутствие летучих мышей в городах назвали отличным показателем благополучного состояния окружающей среды.

Также зоолог-териолог Елена Ситникова заявила о неспособности обитающих в европейской части страны рукокрылых переносить опасные заболевания.

Кроме того, пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила о пробуждении редких видов летучих мышей в столице.